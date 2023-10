»Jeg bliver helt rystet« og »fuldstændig gak«.

Statsminister Mette Frederiksen lagde ikke skjul på sin holdning, da hun tilbage i 2019 skulle fortælle, hvad hun mente om, at EU lagde op til større medlemsbidrag og til at skrotte den danske medlemsrabat. Men nu har den socialdemokratiske pibe fået en anden lyd.

I sidste del af september stemte alle tre socialdemokratiske medlemmer af EU-parlamentet nemlig ikke nej, men i stedet blankt til et forslag, som giver EUs forhandlere mandat til at afsøge et nyt budgetforlig.

Det sker netop med henblik på at skrotte flere medlemslandes rabat – herunder Danmarks – og samtidigt øge EU-bidraget med op til otte procent.

Samlet set kan det ende med en EU-regning på mellem fire og fem milliarder kroner ekstra til Danmark.

Christel Schaldemose, socialdemokratisk medlem af EU-parlamentet, mener ikke, at Socialdemokraterne løber fra deres løfte.

»Det, som Mette Frederiksen talte om i 2019, var udkastet til budgettet for de kommende år. Men siden har vi haft coronaepidemien og nu også en særlig støtte til Ukraine,« siger Christel Schaldemose.

Men hvorfor stemte I så ikke ja til forslaget?

»Fordi vi ikke mente, at budgettet skal stige. Vi mener, at der er brug for omprioriteringer, som kan findes inden for det eksisterende budget.«

Hvorfor stemte I så ikke nej til forslaget?

»Vi siger, at vi ikke ønsker at øge budgettet, men omvendt er der nogle ting, som vi ønsker at støtte, herunder Ukraine-støtten og en række grønne initiativer. Vi forsøger at være meget pragmatiske. Derfor stemte vi ikke nej og heller ikke ja.«

Men Mette Frederiksen kaldte det jo »fuldstændig gak« og sagde, at budgettet ikke skal stige. Alene de danske rabatter, der står til at falde fra, udgør jo 377 millioner euro – altså næsten tre milliarder kroner?



»Nu siger du nogle tal, som jeg ikke lige kan huske. Men vi kommer til at bruge penge på våben til Ukraine. Vi vil ikke være en del af et flertal, som øger det danske EU-bidrag, men vi synes faktisk Ukraine-støtten er utroligt vigtig,« siger Christel Schaldemose.

Anders Vistisen, der er medlem af EU-parlamentet for Dansk Folkeparti, var det eneste danske medlem af parlamentet, der stemte imod forslaget.

»Først og fremmest synes jeg, at EU får alt for mange penge i forvejen. Derudover synes jeg, at det er vanvittigt, at man genåbner budgettet igen midt i budgetperioden,« siger han og fortsætter:

»Jeg synes, det udstiller Mette Frederiksen, at den socialdemokratiske gruppe stemmer blankt. Hun vil gerne skabe en fortælling over for danskerne om, at hun ikke vil bruge flere penge på EU, men når det kommer til stykket, er det anderledes.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, men det har ikke været muligt at få en kommentar.