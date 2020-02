Venstres formand og statsminister Mette Frederiksen (S) skal torsdag aften mødes for at genoprette tillid.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har inviteret Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til forsoningsmøde i Statsministeriet torsdag aften.

Det bekræfter Statsministeriet over for Ritzau.

Det gør statsministeren, efter at Jakob Ellemann-Jensen har krævet et møde for at genoprette tilliden.

Tillidsbruddet kom, efter at en mail om planlagte angreb på Venstre midt under forhandlinger om en udligningsreform blev bragt i Jyllands-Posten.

- Det er vigtigt for balancen i Danmark, at vi får en reform af den kommunale udligning. Regeringen har en opgave med at genopbygge tilliden, så forhandlingerne kan genoptages.

- Derfor appellerer jeg til Statsministeren om at indkalde Venstre til et møde i Statsministeriet snarest, skrev Jakob Ellemann-Jensen på det sociale medie Twitter tirsdag.

Mailen, som ved en fejl blev sendt til en journalist på Jyllands-Posten, blev sendt sideløbende med, at regeringen forhandler med Folketingets partier, herunder Venstre, om en kommunal udligningsreform. Den skal fordele omkring 18,5 milliarder kroner mellem landets 98 kommuner.

Det fik Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, til at sige, at Socialdemokratiet kører et "fordækt dobbeltspil".

Venstre forlod samtidigt forhandlingerne, og tirsdag efter spørgetimen i Folketinget sagde Jakob Ellemann-Jensen:

- Jeg anfægter jo ikke, at vores partier skal angribe hinanden og udfordre hinandens politik. Vi skal også gøre det på en hård måde, for ellers skulle man have lavet noget andet.

- Men forudsætningen, for at vi kan lave en aftale til gavn for danskerne, er et fortroligt rum, når man går ind i et forhandlingsrum.

- Hvis man er i tvivl, om det eksisterer, så kan vi jo ikke forhandle om noget som helst, siger han.

Under spørgetimen beklagede Mette Frederiksen mailen, dens ånd og dens indhold.

- Det er en e-mail, som jeg gerne vil have lov til at beklage. Jeg vil gerne understrege, at det altid er regeringens opgave at sørge for et godt forhandlingsklima, og det kan sådan en e-mail ikke siges at gøre. Så det beklager jeg, sagde hun.

/ritzau/