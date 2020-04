Statsministeriet indkalder til pressemøde klokken 16 tirsdag i Statsministeriet med statsminister Mette Frederiksen (S).

Temaet vil være situationen omkring coronavirus i Danmark.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

'Her vil der blive givet en status på situationen i Danmark – herunder for udviklingen i antallet af smittede samt kapaciteten i sundhedsvæsenet,' skriver ministeriet om pressemødet.

Onsdag står de første områder i Danmark til at blive genåbnet.

Det sker, efter at en lang række områder som skoler, institutioner, erhverv og beværtninger blev lukket i marts for at begrænse spredningen af smitte.

Statsministeren har flere gange tidligere holdt pressemøde under krisen. De har omhandlet blandt andet nedlukningen og den planlagte gradvise genåbning.

Her sagde Mette Frederiksen (S), at det gik bedre end ventet i forhold til antallet af smittede og det generelle pres på sundhedsvæsnet. Derfor ville en gradvis åbning kunne ske efter påske, hvis restriktioner og generel opførsel fortsatte om hidtil.

'Vi kigger ind i en meget mærkelig tid. Vi vil opleve, at flere bliver syge, men hvis vi står sammen, så kan vi se en gradvis åbning af samfundet,' sagde Mette Frederiksen mandag den 30. marts.

Det blev samtidig meldt ud, at skole og institutioner for børn kunne åbnes langsomt efter påske samt at private arbejdspladser så småt kunne lade medarbejdere vende tilbage.

Siden da har der været en større diskussion af de trin samt kritik af, at større dele af erhvervslivet ikke bliver åbnet.

Indtil videre er en lang række restriktioner som forsamlingsforbud og lukning af eksempelvis frisører og caféer planlagt til mindst 10. maj.

Samtidig er "større forsamlinger" forbudt til og med 31. august.

Hvad der menes med "større forsamlinger" er dog ikke blevet nærmere forklaret.

/ritzau/

Opdateres...