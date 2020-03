Statsministeriet indkalder til pressemøde mandag klokken 17.30 om Covid-19 - Coronavirus - i Danmark.

Det sker i Statsministeriet på Christiansborg.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

For en uge siden, mandag den 23. marts, holdt statsminister Mette Frederiksen (S) sidst pressemøde.

Her forlængende hun den nedlukning af Danmark, der er lavet for at bremse spredningen af coronavirus.

Nedlukningen blev forlænget med to uger til 13. april. Det er uvist, hvad mandagens pressemøde vil handle om ud over situationen om coronavirus.

/ritzau/

Opdateres...