Torsdag flyver Mette Frederiksen til Israel for at drøfte et tættere samarbejde om vaccineindsatsen mod covid-19.

Men det korte visit i Israel betyder, at statsministeren skal i karantæne i mindst fire dage, når hun lander i Danmark igen.

Det betyder også, at forhandlingerne om en langsigtet genåbningsplan, som hun selv står i spidsen for, bliver trukket i langdrag.

Mette Frederiksen mødes i disse dage personligt med hver enkelt partileder, før de reelle forhandlinger går i gang. Men på grund af karantænen er hun først igennem alle partiledere den 12. marts, hvor hun mødes med Liberal Alliance og Alternativet.

»Hun tager partierne efter størrelse, og vi er et af de sidste partier. Det vil sige, at der ikke kommer til at ske noget de næste to uger – bortset fra at man holder møder, og regeringen synes åbenbart kun, der er tid til ét møde om dagen,« lyder kritikken fra Ole Birk Olesen (LA) til Berlingske.

Mette Frederiksen mødtes i mandags med Jakob Ellemann-Jensen (V), og tirsdag er det Kristian Thulesen Dahl (DF), der skal et smut forbi Statsministeriet.

Onsdag er det Pia Olsen Dyhr (SF), men derefter bliver drøftelserne sat på pause, fordi Mette Frederiksen har valgt at rejse til Israel og dermed skal i karantæne.

Beslutningen om rejsen til Israel har fået kritik fra både Enhedslisten og SF, fordi Israel bevidst ikke har prioriteret at vaccinere det palæstinensiske mindretal.

Statsminister Mette Frederiksen (S) møder butiksejere som genåbner deres butikker i Helsingør, mandag den 1. marts 2021. Butikkerne genåbner efter flere måneders nedlukning grundet frygt for coronasmitte, covid-19. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

'Hvorfor i alverden rejser Statsministeren til Israel for at etablere vaccineproduktion/samarbejde uden at drøfte det med Folketingets partier? Har bedt om en redegørelse. Israel bedriver medicinsk apartheid ved ikke at sikre vacciner til besat palæstinensisk befolkning,' skriver Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund på Twitter.

Ifølge rejserestriktionerne skal man som udgangspunkt i karantæne i 10 dage, hvis har været ude og rejse. Der er dog mulighed for at blive testet på 4. dagen efter hjemkomsten og afbryde karantænen, hvis testsvaret er negativt.

Det er den mulighed, som Mette Frederiksen vil benytte sig af.

Israel er det land i verden, som er klart længst fremme med at vaccinere befolkningen. Over 70 procent af alle israelere over 15 år er allerede vaccineret, og Israel er sågar begyndt at sende overskydende vacciner til ulande.

»Vi vil blandt andet drøfte, hvordan vi kan blive mere selvforsynende med vacciner. Både på kort sigt i forhold til at få adgang til flere vacciner mod COVID-19. Men også på længere sigt i forhold til eksempelvis genvaccination,« siger Mette Frederiksen i en pressemeddelelse om sin tur til Israel.

Modsat Israel har vi i Danmark blot færdigvaccineret 3,2 procent af befolkningen, mens 7,4 procent har fået første stik.

Vaccineplanen er flere gange skredet i Danmark, fordi producenterne ikke har leveret det aftalte antal vacciner til EU-landene.

Dog har lande uden for EU fået masser af vacciner. Blandt andet har 30 procent af briterne allerede fået første stik.