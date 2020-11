Som følge af situationen omkring coronasmitte i mink vil regeringen komme med nye restriktioner i Nordjylland.

Statsministeriet har indkaldt til presse klokken 18.30, hvor der vil blive meldt ud om en række nye restriktioner i Nordjylland.

Det meddeler Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at Statens Serum Institut har konstateret, at en mutation af coronavirusset har spredt sig fra mink til mennesker.

Det skærpede restriktioner vil omfatte kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

Borgerne i de berørte kommuner skal umiddelbart forvente, at de skærpede restriktioner vil betyde, at de som udgangspunkt skal blive inden for kommunegrænsen de kommende fire uger.

Det har Birgit Hansen (S), der er borgmester i Frederikshavn Kommune, som er en af de berørte kommuner, tidligere torsdag fortalt til Ritzau.

Hun har torsdag været til møde efter med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S)

Derudover lukker barer, caféer og restauranter for gæster, og der vil blive lagt restriktioner på kultur- og idrætsliv.

Onsdag meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at alle 15-17 millioner mink i Danmark skal aflives for at forhindre coronavirusset i at sprede sig mere.

