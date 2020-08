Mette Frederiksen (S) siger, at hun ikke kan sætte dato på genåbning af natteliv, sådan som virusset spredes.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger, at hun med de nuværende smittetal har svært ved at se for sig, at nattelivet kan åbne i august.

Det siger hun i et interview med Avisen Danmark fredag aften.

- Med de tal, man ser her og nu i starten af august, har jeg svært ved at se for mig, at det vil være klogt at åbne nattelivet, siger hun i interviewet.

Adspurgt om, hvorvidt det er realistisk, at nattelivet overhovedet får lov at åbne i år, svarer statsministeren:

- Med det, der sker lige nu, tror jeg ikke på, vi kan sætte en dato på.

Hun tilføjer, at nogle få brancher fortsat vil være meget hårdt ramt af coronakrisen, fordi de de facto vil være lukket ned. Og det skal der tages hensyn til i hjælpepakkerne.

