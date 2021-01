Til april håber Mette Frederiksen, at krisen bliver vendt, men den bliver ikke afsluttet, understreger hun.

Statsminister Mette Frederiksen (S) tror og håber, at påsken i starten af april bliver et vendepunkt for coronasituationen i Danmark.

Det siger hun i sin nytårstale.

- Vinteren bliver hård. Men for hver uge der går, vil stadig flere danskere være vaccinerede. Påskedag er i år 4. april. Her vil årstiden igen hjælpe os. Vi vil være nået langt med vaccinationerne.

- Jeg tror, jeg håber, at påsken bliver vores vendepunkt. Ikke en afslutning, men et vendepunkt, siger hun fredag aften fra Marienborg.

/ritzau/