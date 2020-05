Mens statsministeren ikke ser en ny nedlukning af Danmark for sig, åbner hun for geografiske nedlukninger.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger til Politiken, at hun ikke ser for sig, at det bliver nødvendigt med en stor nedlukning af landet igen til efteråret.

- Selvfølgelig er der en risiko. Men med den måde, tingene har udviklet sig på, og med den nuværende viden ser jeg ikke for mig, at vi vil få behov for en lockdown som den, vi lavede 11. marts, siger hun til Politiken.

Dermed lægger hun sig på linje med faglig direktør ved Statens Serum Institut Kåre Mølbak, der tidligere har sagt, at en såkaldt anden bølge næppe vil udvikle sig i Danmark.

Statsministeren åbner dog for "en form for geografisk nedlukning" med henvisning til mulige lokale smitteudbrud.

Det står også nævnt i aftalen for genåbningen fase, at "partierne er enige om, at idet der pt. er store regionale forskelle på udbredelsen af Covid-19-smitte, så er der ved hver faseovergang grundlag for at drøfte, om åbningen kan differentieres mellem landsdelene."

