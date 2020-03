Mette Frederiksen tror og håber ikke, at Danmark vil være lukket i flere måneder, skriver hun på Facebook.

Statsminister Mette Frederiksen (S) hverken håber eller tror, at der går flere måneder, før Danmark kan begynde at åbne igen.

Det skriver hun på sin Facebook-profil lørdag i et længere opslag.

Indtil videre er landet delvis lukket til efter påske 13. april. Og mange har spekuleret i, om lukningen bliver forlænget igen.

- Jeg ser, at flere og flere spekulerer i, at der går flere måneder før, vi kan begynde at åbne Danmark igen.

- Det, hverken håber eller tror jeg, bliver tilfældet, skriver statsministeren.

Det var mandag 23. marts, at statsministeren forlængede lukningen, der betyder, at kun apoteker og dagligvarebutikker holder åbent.

Skoler og daginstitutioner er lukkede, og i offentligheden må man højest være ti personer samlet.

Men det behøver altså ikke at vare ved i flere måneder, vurderer statsministeren.

- Hvis vi bliver ved med at holde afstand. Vaske hænder. Undgår for megen aktivitet. Så vil vi stille og roligt kunne se det i tallene: Antallet af indlæggelser vil stige mindre stejlt end ellers. Kurven vil forhåbentlig flade ud.

- I dét scenarie, som jeg tror, er det mest sandsynlige - så kan vi hurtigere begynde så småt at åbne Danmark igen, skriver Mette Frederiksen.

Antallet af smittede stiger fortsat i landet, ligesom antallet af døde lørdag steg til 65.

Sundhedsmyndighederne har i den seneste uge ændret strategi og vil nu i højere grad følge testanvisningerne fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Det betyder, at man vil forsøge at teste 5000 patienter om dagen.

/ritzau/