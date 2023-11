Statsminister Mette Frederiksen sagde »alle, der kan arbejde, skal arbejde«, da hun holdt tale på Socialdemokratiets årsmøde i september.

Men det gælder faktisk ikke alle alligevel.

Ifølge Fagbladet 3F havde i alt 58.700 danskere nemlig fået Arne-pension tilkendt ved 1. august i år og her er nedslidning eller sygdom slet ikke et kriterie for at få sin pension.

Med andre ord kan de borgere arbejde på lige fod med andre.

Mette Frederiksen, er du sikker på, at du egentlig mener det, som du sagde? Du sender jo mange mennesker på Arne-pension, som sagtens kan arbejde?

»Dem som bruger Arne-pensionen er i høj grad folk, som har haft hårde fysiske job. Der synes jeg, at det er rigtigt at de kan lave en tilbagetrækning,« sagde Mette Frederiksen, da hun mødte pressen på Christiansborg tirsdag.

Men de kan jo godt arbejde. Så da du sagde til Socialdemokratiets årsmøde, at »alle, der kan arbejde, skal arbejde«, så var det vel ikke rigtigt?

»Hmm … jo, det mener jeg er det bærende princip for vores arbejdsmarked. Men vi kan jo godt være i en situation i vores samfund, at når man har arbejdet i så mange år og måske tager smertestillende piller for at passe dit arbejde og der er en grad af nedslidning, så er det rigtigt med en mere værdig tilbagetrækning,« siger Mette Frederiksen og fortsætter:

»Så bliver det et definitionsspørgsmål, om man kan arbejde der. Altså hvis man er nedslidt og det er mange i den aldersgruppe, fordi de har arbejdet i rigtigt mange år.«

Men de er jo ikke nedslidte. Det er ikke et kriterie for Arne-pensionen?



»Det er jo en diskussion, som vi har haft i rigtig mange år. I min optik, når man har været i så mange år på arbejdsmarkedet og har haft krævende fysiske job, så er der rigtig mange der er nedslidte,« siger Mette Frederiksen.

I den liberale tænketank CEPOS, der er man skeptisk overfor, om statsministeren mener det, når hun siger, at alle der kan arbejde, skal arbejde.

»Jeg synes, det er hyklerisk af statsministeren. Jeg mener ikke, at hun handler efter at alle, som kan arbejde, også skal arbejde. Gjorde hun det, så havde nedslidning været et kriterie i Arne-pensionen. Det er det ikke,« siger Jørgen Sloth, fungerende cheføkonom i CEPOS, som fortsætter:

»En meget stor del af både dem, som er på Arne-pension, men også på efterløn er fuldt ud klar til at tage et job,« siger han.

