2014 var året, hvor de mødte hinanden, og nu, seks år senere, er de blevet gift.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og Bo Tengberg mødtes igennem fælles venner, og i 2018 kunne hun afsløre, at han havde friet.

Nyheden blev delt ved Socialdemokratiets kongres, hvor Frederiksen fortalte de 767 delegerede, at hun var lovet væk. Noget, hendes udkårne kunne bekræfte.

»Jeg var ikke nede på knæ. Men det var meget romantiske omstændigheder. På Kullaberg (en halvø, red.) i Sverige. Det er bare et utroligt smukt sted,« sagde Bo Tengberg for to år siden.

Brudeparret på ved ud af kirken efter vielsen mellem Statsminister Mette Frederiksen og filmfotograf Bo Tengberg i Magleby Kirke på Sjælland, onsdag den 15. Juli 2020. Mette Frederiksen og Bo Tengberg blev gift onsdag eftermiddag.De har officielt dannet par siden 2014 og har været forlovet siden 2017. Brylluppet har af flere omgange været udskudt. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

De har begge børn med sig ind i deres nye forhold. Hele fem børn bliver det i alt, når Mette Frederiksen og Tengberg er sammen med alle deres børn.

To af børnene er Mette Frederiksens, nemlig de to teenagere Ida Feline og Magne, som hun har sammen med eksmanden Erik Harr. Bo Tengberg bidrager så med de andre tre teenagere.

Mette Frederiksen med sin søn Magne, far Flemming Frederiksen, bonusdatter Mathilde og kommende mand, Bo Tengberg, i 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og selv om det kunne lyde som opskriften på en fiasko med så mange unge mennesker i samme hus, så afslørede Frederiksen i anledning af kongressen, at det sagtens kunne lade sig gøre.

»Det går rigtig godt med at få bragt to familier sammen. Børnene ligger tæt på hinanden, og der er fest og glade dage, det er der. Men det er også vigtigt at holde fast i den lille familie,« lød det.

Mette Frederiksens nye ægtemand arbejder i en noget anden branche end sin kone. Han erhverver sig som film- og tv-fotograf og har blandt andet arbejdet på tv-serierne 'Taxa', 'Krøniken' og 'Rejseholdet'.

På sidstnævnte projekt mødte han sin tidligere kone, skuespillerinde Trine Pallesen, som han har to af sine børn med. De var gift fra 2001 til 2005. Derudover fik han efterfølgende en datter med en tysk kvinde.

Bo Tengberg med ekskonen, skuespiller Trine Pallesen, som han har to børn sammen med. Foto: JEANNE KORNUM

4. september 2014 blev det så bekræftet over for B.T., at den nye kvinde i hans liv var Mette Frederiksen. Det var derfor også ham, der stod klar til at give kram, da hun havde præsenteret den nye S-regering på Amalienborg i slutningen af juni 2019.

Parret flyttede i 2018 sammen i en villalejlighed tæt på Hareskoven. I disse timer er hun dog på Møn, hvor hun og Tengberg lover sig til hinanden for evigt.

Foto: Mads Claus Rasmussen