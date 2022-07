Lyt til artiklen

Der står »#befridkpolmemes« gentagne gange i kommentarsporet til et opslag, som Mette Frederiksen har lagt på Instagram af sig selv i våddragt.

Statsministeren delte fredag et feriebillede af sig selv iklædt våddragt og med et surfbræt under armen på blandt andet Instagram.

Der er ikke noget usædvanligt i, at en politiker deler et feriebillede på et socialt medie.

Men kommentarsporet til Mette Frederiksens (S) opslag er ud over det sædvanlige.

Således står der igen og igen »#befridkpolmemes« i kommentarfeltet.

DKpolmemes er en politisk, satirisk profil, der deler memes og billeder om politik og politikere.

Men profilen er blevet blokeret af statsministeren, og derfor er profilens 63.000 følgere ifølge Ekstra Bladet blevet opfordret til at skrive »befridkpolmemes« i kommentarfeltet til Mette Frederiksens opslag.

Hvilket flere af dem så har gjort.

DKpolmemes drives af Liberal Alliances kampagnechef, Mads Korsholm.

Ifølge Mads Korsholm, skriver Ekstra Bladet, blokerede Mette Frederiksen profilen, efter at han skrev en sarkastisk hyldest til statsministeren, da Jonas Vingegaard vandt Tour de France.

»Det var SÅ rørende at se dig på scenen. Liiiidt mærkeligt, at du ikke stod på podiet. Vi er mange, der godt ved, at denne sejr ikke var kommet uden din støtte. Du er – også i Tour de France – moderen bag alle danske sejrer,« lød det på DKpolmemes.

Forleden kunne Berlingske beskrive, hvordan Mette Frederiksen på sin Instagram-profil delte otte Tour de France-relaterede billeder i løbet af det tre uger lange cykelløb.

Denne artikel er fra Berlingske.