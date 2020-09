Mette F skærer igennem i debat om sociale bobler, men slår fast, at det gælder om at se så få som muligt.

Der har de seneste dage været en del forvirring om, hvorvidt den officielle anbefaling er, at alle finder sig en såkaldt "social boble" af kun fem til ti personer at ses med i løbet af efteråret.

Det erkender regeringen på fredagens pressemøde om coronasituationen.

- Det er vores, regeringens, og myndighedernes opgave at sikre, at alle kommunikerer helt klart og umisforståeligt for alle danskere. Jeg skal være ærlig og sige på alles vegne, at der er plads til forbedring, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Forvirringen startede, efter at Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), på et pressemøde tirsdag sagde, at man bør udvælge en "social boble" bestående af fem til ti personer hen over efteråret.

Efterfølgende blev det dog klart, at Kåre Mølbaks melding ikke var koordineret med Sundhedsstyrelsen, som ikke har en anbefaling om sociale bobler.

Styrelsen anbefaler blot, at man har tæt kontakt med så få som muligt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) beklager også de uklare meldinger.

- Jeg kan godt forstå uklarheden, og jeg synes, at der har været noget uklar kommunikation. Det sagde sundhedsministeren også. Og det skal vi sørge for ikke kommer til at gentage sig, siger hun.

Anbefalingen er, siger statsministeren, at man den næste tid skal se færre mennesker og skrue ned for sociale aktiviteter og arrangementer.

- Vi vil hellere lukke de unges fester, end at lukke deres uddannelsesinstitutioner. Vi vil hellere se færre middagsselskaber, end vi vil begynde at lukke virksomheder eller anden form for samfundsaktivitet, siger Mette Frederiksen.

- Så for at gøre det klart oven på de seneste dages diskussion. Vi taler ikke om bobler, og vi taler ikke om antal. Vi taler om, at man skal se så få mennesker som muligt.

/ritzau/