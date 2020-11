Statsminister Mette Frederiksen (S) beklager på Facebook fejl i forbindelse med mink-udryddelse.

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver på Facebook om nedslåning af alle mink i Danmark og manglende lovhjemmel til at slå mink ned uden for smittezoner.

- I regeringen tager vi ansvaret for de fejl, der begås. Men det må ikke betyde, at vi i Danmark mister kontrollen over smitten. Derfor er min opfordring til os alle: Hold fast og hold ved.

Onsdag i sidste uge meddelte regeringen, at alle mink i Danmark skal slås ned. Det er efterfølgende kommet frem, at regeringen ikke havde hjemmel i loven til at kræve, at raske mink uden for smittezoner.

Dermed har det, minkavlerne blev instrueret i af Fødevarestyrelsen fra onsdag til tirsdag, hvor beskeden blev rettet, ikke været noget, regeringen kunne instruere dem i.

- Det viser sig efterfølgende, at der ikke var den nødvendige lovhjemmel til at aflive alle de mink, som ikke var smittede og ikke befandt sig i smittezonerne.

- Det er en klar fejl. Det kan slet ikke diskuteres. Og der er nu igangsat en redegørelse af forløbet. Sådan skal det være, skriver Mette Frederiksen på Facebook.

Beslutningen om, at alle mink skal slås ned, blev truffet, da muteret virus fra mink havde spredt sig til mennesker. Statens Serum Institut har efterfølgende ytret sin støtte til, at alle mink skal slås ned.

- Når vi som regering modtager en så klar risikovurdering, mener vi ikke, vi kan gøre andet end at træffe den tunge beslutning at lade minkene aflive, skriver Mette Frederiksen.

I opdateringen skriver statsministeren, at hun stadig håber på politisk støtte til at få lavet lovgivning, der giver den nødvendige hjemmel til, at alle mink i Danmark kan slås ned.

- Vi skal hjælpe lokalområderne, og vi skal have lovgivningen på plads. Alt det håber jeg på bred politisk opbakning til. Hurtigt. Også af hensyn til de mange danske virksomheder og eksporten. Det er helt afgørende, at vi i Danmark tager ansvar og løser de problemer, der er, skriver Mette Frederiksen.

Sidst opfordrer hun danskerne til - virakken om den ulovlige ordre til trods - at støtte op om indsatsen for at inddæmme covid-19:

- Jeg vil inderligt appellere til, at I bliver ved med at bekæmpe corona. Også selvom regeringen undervejs i det her lange forløb begår fejl. Det gør vi. Og det har vi gjort. Og jeg kan ikke garantere, at det ikke vil ske igen.

- Altså at vi begår fejl. Men du må stole på mig, når jeg siger, at alt, hvad vi gør, er for at få Danmark bedst muligt igennem den største krise siden 2. verdenskrig.

