Først søndag blev statsminister Mette Frederiksen bekendt med planer om koordineret angreb mod Venstre.

Statsminister Mette Frederiksen (S) afviser, at hun har kendt noget til, at Socialdemokratiet ville indlede et "angreb" på Venstre ved brug af viden fra forhandlingerne om økonomisk omfordeling mellem kommunerne.

Fredag opfordrede finansminister Nicolai Wammen (S) til, at man stoppede Christiansborg-fnidder og i stedet indledte forhandlinger.

20 minutter inden havde Socialdemokratiet dog sendt en mail, som koordinerede et "angreb" på Venstre. Ved et uheld blev mailen sendt til Jyllands-Posten, der offentliggjorde den søndag.

Mette Frederiksen beklager indholdet i mailen, som hun med egne ord først blev oplyst om søndag.

Spørgsmål: Har du gjort noget for at stoppe arbejdet med at angribe Venstre, samtidig med at I forhandler?

- Jeg blev bekendt med mailen, da Jyllands-Posten blev det (offentliggjorde den, red.), og så er det jo for sent at gøre noget ved det andet end at gøre det, jeg gør i dag.

Spørgsmål: Du har talt meget om, at tilliden mellem politikere og vælgere er blevet væk. Burde I ikke i denne sag have vist jer fra jeres bedste side?

- Jo. Vi skal altid vise os fra vores bedste side, det skal I jo også. Der fyger masser af mails rundt på Christiansborg gennem tiden. Hvis det her kan være med til at understøtte en bedre politisk kultur hos os og på Christiansborg, så er det kun positivt.

Spørgsmål: Bør det ikke have konsekvenser for nogen, når man fejllæser en situation så meget?

- Mennesker begår fejl. Det gør jeg, jeg har begået masser af fejl i mit liv. Det har du måske også. Og det gør medarbejdere i Socialdemokratiet også, og selvfølgelig er det ikke fyringsgrund, fordi man begår en fejl.

Spørgsmål: Hvordan kan det være en fejl? Det er et langt forløb, der involverer over 20 forskellige mennesker. Det er vel et planlagt forløb?

- Du definerer fejl, og jeg gør det samme. Jeg har beklaget det arbejde, der er foregået.

Spørgsmål: Det er din politiske ordfører, det er din finansordfører. Hvordan kan du ikke have vidst, at de planer her var i støbeskeen?

- Selvfølgelig ved jeg, at der pågår et arbejde om udligning i Socialdemokratiet. Men jeg ved ikke alt, hvad der foregår i Socialdemokratiet. Der er masser af spor, som jeg ikke bliver direkte involveret i.

Spørgsmål: Du vidste ikke, at man i dit eget parti planlagde at angribe Venstre?

- Nej, det vidste jeg ikke.

Spørgsmål: Du vidste heller ikke, at man havde tænkt sig at dryppe papirer fra forhandlingerne til pressen?

- Jeg mener ikke, at det er det, der har været formålet. Jeg har ikke haft lejlighed til at diskutere det med alle. Når man er i et forhandlingsrum, skal man kunne stole på hinanden. Det har jeg altid selv lagt vægt på.

/ritzau/