Statsminister Mette Frederiksen (S) sætter i svar to streger under, at styrelser har kunnet sige, hvad de vil.

Under coronakrisen har Statsministeriet med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen ikke stoppet hverken Sundhedsstyrelsen eller Statens Serum Institut i at sige, hvad de mente.

Det skriver Mette Frederiksen i et svar til Folketingets Udvalg for Forretningsorden.

- Statsministeriet har ikke i forbindelse med Covid-19-krisen søgt at forhindre, at personer tilknyttet Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut eller i øvrigt andre myndigheder kunne udtale sig offentligt om krisen og om de tiltag, der er taget for at imødegå den, skriver Mette Frederiksen.

Spørgsmålet er stillet af Dansk Folkepartis Peter Skaarup.

I takt med, at regeringen lukkede store dele af Danmark ned for at begrænse udbredelsen af coronavirus, blev der flere gange spekuleret i, om eller i hvor høj grad, der var enighed mellem regeringen og myndighederne om, hvad de korrekte og passende tiltag var.

I starten af forløbet var direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til stede på ganske mange pressemøder - specielt dem ledt af Mette Frederiksen - men var senere i forløbet fraværende. Hvilket blev noteret af blandt andre journalister.

Mette Frederiksen har flere gange rost myndighederne og gør det igen i Folketingssvaret.

- Sundhedsmyndighederne har leveret en helt enorm arbejdsindsats under denne krise.

- De har arbejdet i døgndrift i månedsvis for at få os bedst muligt igennem den svære tid, vi har stået i og står i som samfund. Det skylder vi dem en stor tak for, skriver Mette Frederiksen i svaret til udvalget.

I svaret bliver det understreget, at der har været kommunikation mellem regering og myndigheder.

- Det har under denne krise været regeringens og myndighedernes pligt at komme med klare budskaber til befolkningen blandt andet med henblik på at begrænse smittespredningen.

- I den forbindelse har der naturligvis været løbende koordination på tværs af de involverede ministerier og myndigheder, skriver statsministeren.

