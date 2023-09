I starten af 2021 advarede statsminister Mette Frederiksen meget direkte mod præcis den politik, som regeringen med Socialdemokratiet i spidsen nu vil gennemføre.

Regeringen vil som bekendt løfte lønnen med i gennemsnit 2.500 kroner om måneden for fire nøje udvalgte faggrupper: Sygeplejersker, fængselsbetjente, pædagoger og sosu'er.

Men 19. januar 2021 forklarede statsministeren fra Folketingets talerstol, at det var en farlig vej at gå.

»Jeg vil gerne advare mod, at vi tager nogle grupper ud og fremhæver dem frem for andre,« sagde Mette Frederiksen om blandt andet sygeplejerskernes meget klare ønske om højere løn.

Klippet med Mette Frederiksen på Folketingets talerstol fik liv på sociale medier tirsdag, da TV2s politiske redaktør lagde det op på det sociale medie X.

B.T. har spurgt Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, hvordan det hænger sammen med regeringens nye politik. Han forklarer, at det blandt andet handler om timing.

Christian Rabjerg Madsen, hvorfor advarer statsministeren i 2021 direkte mod, hvad der nu er regeringens egen politik?

»Statsministeren bliver jo spurgt til det lige op til de nært forestående offentlige overenskomstforhandlinger i 2021. Her bliver vi jo som politikere nødt til at sige, at det kan vi ikke blande os i.«

Men det er ikke det, som hun siger. Hun advarer direkte mod at favorisere enkelte grupper. Hun siger, at lønforhandlingerne ikke skal politiseres?

»Det er derfor, at vi i god tid op til valget gjorde det klart, at vi ønskede at løfte lønnen for en række grupper. Så ved man det i god tid. Så kom vi i regering og nu leverer vi på det som ventet,« siger Christian Rabjerg Madsen og fortsætter:

»Statsministeren forklarer også, at hun har meget stor respekt for den danske arbejdsmarkedsmodel. Det er derfor, at vi ikke over natten laver en ny lov. Vi har sagt det både før og efter valget, og derfor starter vi nu en trepartsforhandling med arbejdsmarkedets parter.«

Var det rigtige at gøre, da statsministeren direkte advarede mod at favorisere enkelte faggrupper tilbage i 2021?

Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets politiske ordfører, forklarer at det var rigtigt, da statsministeren advarede mod den politik, som regeringen nu vil gennemføre. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets politiske ordfører, forklarer at det var rigtigt, da statsministeren advarede mod den politik, som regeringen nu vil gennemføre. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Ja, det var det, da det skete lige op til de nært forestående overenskomstforhandlinger. Havde man meldt ud, at man ønskede at favorisere nogle løngrupper, så havde det vanskeliggjort forhandlingerne, som altså fulgte lige efter.«

Hvorfor sagde statsministeren ikke bare det så? Hvorfor skulle hun direkte advare mod en politik, som hun nu vil gennemføre?

»Jeg er uenig i, at hun advarer mod den politik, som vi fører nu. Vi siger i god tid …«

Nej, hun siger, at hun gerne »vil advare mod at favorisere enkelte grupper«. Det er ikke til at løbe fra …

»Jeg synes, der er en væsentlig forskel på en debat i Folketingssalen, som ligger lige op til overenskomstforhandlingerne, og så nu, hvor vi melder ud i god tid,« siger Christian Rabjerg Madsen og tilføjer:

»De kommende forhandlinger i 2024 kommer til at spille sammen med regeringens udmeldinger på en helt anden måde.«

Hvordan det?

»Fordi vi melder ud, at det her er regeringens bud på en løsning, og vi vil indgå i en trepartsaftale. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om fire grupper, som arbejder skævt, og hvor der er meget store udfordringer med at rekruttere medarbejdere,« siger Christian Rabjerg Madsen.