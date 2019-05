Onsdag eftermiddag mødtes partiformand Mette Frederiksen (S) og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for anden gang i valgkampen til duel.

B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup fælder dom.

Bedst: Lars Løkke Rasmussen

»Allerede i indledningen satte Lars Løkke Rasmussen Mette Frederiksen til vægs med sit svar på det indledende høflighedsspørgsmål om, hvad der havde gjort størst indtryk i valgkampen. Lars Løkke fortalte om en person, han havde mødt med kræft helt inde på livet, og som var glad for, at netop det speciale er blevet centraliseret. Bang. Den er umulig at komme tilbage på for Mette Frederiksen.«

»Han tog forsamlingen i Aabenraa alvorligt. Lars Løkke vandt faktisk på ikke at monopolisere taletiden (som han ofte gør), men derimod lade Mette Frederiksen tale.«

Dårligst: Mette Frederiksen

»Den kække stil, hun i perioder lagde for dagen i dag i Aabenraa, ramte ikke rent. F.eks. var de forberedte jokes simpelthen ikke sjove, mens hun faktisk var god til at veksle en hurtig bemærkning.«

»Hun kammede også over i at være belærende over for Lars Løkke Rasmussen, som trods alt har været både sundhedsminister og finansminister. Og så bliver det simpelthen trættende, at hun konstant føler/synes/fornemmer danskerne. De kan selv give udtryk for, hvad de synes.«