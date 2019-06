B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, er klar med dommen over statsministerduellen søndag aften på DR1.

»Aftenens duel var den mest afgørende, for det er nu, de eftertragtede tvivlere melder sig ind i valgkampen: Hvem talte til tvivlerne i aften? Hvem fik fat i nogle midtervælgere?«

»De vandt ironisk nok hinandens styrkepositioner. Mette Frederiksen (S) burde have været bedst på velfærdsdebatten - den vandt Løkke. Lars Løkke Rasmussen (V) burde have været bedst på udlændinge - den vandt Mette Frederiksen. Klimadebatten blev igen lidt uhåndgribelig - og uafgjort.«

»Dermed er det på marginalerne, man kan udråbe en vinder, og det sker på baggrund af en fodfejl fra en af kandidaterne - som begge får fem hamre for en fejende flot indsats. Lars Løkke Rasmussen vinder debatten med en LED-bilpærers bredde.«

Han/hun blev sendt til tælling, da…

»Lars Løkke Rasmussen angreb Mette Frederiksen på hendes parlamentariske grundlag i forhold til udlændingepolitik. Hun svarede med: 'Hvor mange partier er det, der er i blå blok nu? O T T E'. Hun fortsatte med at fortælle, at blandt de otte er der partier, der vil bryde grundloven og træde ud af konventionerne. Det var en velplaceret stilethæl i en tå med koldbrand.«

»Omvendt var Mette Frederiksen på kanten af at blive for aggressiv, men da hun satte farten op og beskyldte Lars Løkke Rasmussen for arrogance i pensionsdebatten og spurgte: 'ved du hvor mange der tager smertestillende medicin..?' fulgte Løkke ikke med, for han havde stadig travlt med at udfritte Mette Frederiksen konkrete svar om hendes forslag. Der skulle han have sluppet sin tankerække og fulgt med, for der brændte Mette Frederiksen igennem.«

Debattens bedste parade blev sat, da…

»En forælder spurgte til minimumsnomeringer: Mette Frederiksen svarede ved at dreje spørgsmålet over på, at Lars Løkke Rasmussen mangler at præsentere en økonomisk plan. Han svarede igen med et retorisk spørgsmål om, hvor mange tusinde færre pædagoger, der var resultatet af seneste S-regering.«

»Efter Lars Løkke havde fortalt om sin 'børneplan', som både Kommunernes Landsforening, BUPL og andre har taget positivt imod, vendte Mette Frederiksen igen tilbage til sit angreb om, at Løkke ikke har noget økonomisk politik.«

»Det er tydeligvis vigtigt for hende, men spørgsmålet er, om det overhovedet er et særligt godt angreb på en statsminister, der kan vise en sund og så stærk dansk økonomi.«

Debattens mest overraskende øjeblik kom, da...

»... Mette Frederiksen trak en dims op af lommen. Man blev straks fascineret af, hvad der umiddelbart lignede et tændrørsagtigt aggregat. Det var en pære til bilen, der kun vil stige 50 ører, hvis hun fjerner skattestoppet. Det faldt HELT til jorden.«

»Den forklaring hakkede Mette Frederiksen sig usikkert igennem. Det var både dårligt tænkt og leveret! Hvad blev der af en liter mælk …jo, den kan ganske enkelt ikke være i hendes inderlomme. Ideen med pæren holdt slet ikke. GYS.«

Sådan skal han/hun forsøge at komme igen efter aftenens nederlag…

»De skal begge holde stilen valgkampen ud. Må den bedst mand/kvinde vinde.«