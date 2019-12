Statsministeren mener, at der er tvivl om Venstres holdning til EU's budget. Det er usandt, siger V-ordfører.

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at der er skabt usikkerhed om, hvorvidt Venstre vil have, at Danmark skal betale mere til EU's budget.

- Fra regeringens side ønsker vi at holde EU's budget på én procent, at vi holder fast i den danske rabat og skubber på for at nedbringe administrationsudgifterne, siger Mette Frederiksen tirsdag i Folketingssalen.

- Jeg håber på et klart svar i spørgetimen i dag, fordi jeg senere denne uge tager til Bruxelles og forhåbentlig kommer til at forsvare de danske synspunkter om et forsvarligt EU-budget, siger hun.

Venstres EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, er fortørnet over statsministerens udtalelse. Han afviser, at Venstre ønsker et EU-budget, der går ud over den nuværende ramme.

- Nu kommer et tweet, som mange vil hade: Men vi har en statsminister, der er decideret fræk, og som lige nu står og taler decideret usandt i Folketingssalen om EUs budget!, skriver han på Twitter.

Den danske regering står stejlt på, at EU-budgettet ikke må overskride 1,00 procent af bruttonationalindkomsten (bni), fordi det finske EU-formandskab lægger op til, at budgettet skal være 1,07 procent af bni.

Et skøn - med betydelige forbehold - siger, at den danske EU-regning dermed kan blive 1,5 til 2 milliarder kroner dyrere årligt. Der er dog en del ubekendte - og et uafklaret spørgsmål om rabatter.

Danmark, Tyskland, Østrig, Holland og Sverige har i et politisk holdningspapir klart givet udtryk for, at de vil beholde deres rabatter. EU-Kommissionen og de øvrige lande ønsker at fjerne den.

/ritzau/