Det er ikke et "meget stort problem", at der er sexisme i politik. Men en overtrædelse er én for meget.

Det seneste år i politik vil ikke mindst blive husket for opgøret med sexisme og uønskede berøringer fra magtfulde politikere.

På et pressemøde om coronavirus slår statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag fast, at det er et problem, der skal gøres noget ved.

- Der er problemer på Christiansborg og i de politiske partier, det skal vi have gjort noget ved.

- Det er ikke et meget stort problem, men det er der. Derfor har vi i Socialdemokratiet besluttet et lederkodeks med uddannelse og at stramme op for de regler, der gælder, siger statsministeren.

Som formand for Socialdemokratiet har hun ifølge TV2 sendt et brev til hver af de kvinder, der har anklaget tidligere overborgmester i København Frank Jensen (S) for seksuelt krænkende adfærd.

Trods kritikken valgte statsministerens partikammerat først at blive i sin stilling, men han endte med at trække sig dagen efter i oktober.

Mette Frederiksen har i brevene kaldt adfærden "seksuelt krænkende". Et advokatfirma har undersøgt adfærden, som flere gange har været beskrevet af medierne, dengang de fandt sted.

- Som leder bærer man altid et ansvar. Jeg gør heldigvis ikke i de konkrete sager, som jeg ikke har været involveret i.

- Men det er et ansvar, jeg tager på mig. Vi har igangsat en række initiativer, siger statsministeren.

Partiet har strammet op på reglerne og indført et lederkodeks.

- Hver eneste gang, der er et menneske, der oplever krænkelser eller opmærksomhed, man ikke har bedt om, om det er sexchikane eller nedværdigende tale, så er det ét mennesker for meget, der oplever det, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/