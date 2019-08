Det er for tidligt at konkludere, om eksplosion på Østerbro er terror, siger Mette Frederiksen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger på et pressemøde i Statsministeriet, at eksplosionen ved Skattestyrelsen er en "bevidst handling".

- Det, der er eksploderet, er lagt meget tæt på Skattestyrelsen, så det er en bevidst handling, siger hun.

- Vi betragter det på ingen måder som drengestreger eller en tilfældighed. Eksplosionen skete tæt på en S-togsstation på et tidspunkt, hvor mange er på gaden, så vi ser meget, meget alvorligt på det.

Hun mener, at det er for tidligt at konkludere, om eksplosionen kan betegnes som terror.

- Vi kender ikke motivet. Politiet er fortsat i gang med efterforskningen. Jeg vil endnu ikke konkludere, hvad det er, der har ramt os på Østerbro, men det er ganske alvorligt, siger statsministeren.

