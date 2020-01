På Facebook uddyber Mette Frederiksen sit budskab om, at flere børn skal tvangsfjernes og bortadopteres.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil stille sig på børnenes side, og det kan være på bekostning af forældrene.

Det siger hun i en livevideo på Facebook, hvor hun svarer på spørgsmål fra vælgerne om nytårstalen, der i høj grad handlede om, at flere udsatte børn skal tvangsfjernes og bortadopteres.

Der er kommet en lang række spørgsmål, men de spørgsmål, som statsministeren svarer på i videoen, er udvalgt af Socialdemokratiet.

- Når jeg kaster mig ind i det her, så er det, fordi jeg mener det, og derfor er det ikke bare snak, siger Mette Frederiksen, som har proklameret, at hun vil være børnenes statsminister.

- Jeg påstår aldrig - heller ikke i den her sag - at jeg kan løse alle problemer. Men jeg er fuldstændig overbevist om, at tiden er kommet til at skrive næste kapitel i børnenes danmarkshistorie.

- Det er ikke bare tom snak eller politikersnak.

Regeringen vil præsentere de første forslag og initiativer til at styrke børns rettigheder, når der bliver afholdt regeringsseminar om et par uger.

Statsministeren pointerer, at det ikke bliver "udtømmende" initiativer.

/ritzau/