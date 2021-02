Efter blot en uge blev leverandør af lyntest fyret, fordi opgaven var for stor en mundfuld.

Statsminister Mette Frederiksen (S) erklærer sig tilfreds med, at en ny leverandør skal til at lynteste borgerne i flere regioner.

Redningskoncernen Falck overtager opgaven, efter at assistancevirksomheden SOS International har mistet den efter blot en uge. Det skyldes problemer med kapacitet, dårlige hygiejneforhold samt lemfældig deling af borgernes sundhedsdata.

- Jeg tænker, det er utrolig klogt, at man har skiftet udbyder, når den udbyder, man har valgt, ikke lever op til de krav, som man har, siger hun mandag under et skolebesøg i forbindelse med genåbningen for de mindste elever.

- Test er en utrolig vigtig del af den danske teststrategi. Selvfølgelig har vi behov for et samarbejde med firmaer, som kan levere de utrolig mange test, vi har behov for.

Det er i Region Midtjylland, Nordjylland og Sjælland, at Falck overtager opgaven.

Falck hjalp med lyntest i december og januar, hvor virksomheden havde 49 lyntestcentre og testede over én million borgere. Men virksomheden tabte udbuddet fra 1. februar til blandt andet SOS International.

Regionerne har stoppet samarbejdet med SOS International grundet en række problemer med underleverandøren Medicals Nordic.

SOS Internationals administrerende direktør, Niels Krag Printz, forklarede søndag, at lyntest-opgavens omfang, korte implementeringsperiode og regeringens forskellige ændringer i teststrategi viste sig at gøre det komplekst.

Statsministeren mener, at det har været et dårligt forløb.

- Jo, det må man sige, og derfor er det også godt, at der er truffet en beslutning. Vores opfordring er til alle, at hvis man er nær kontakt og har de mindste symptomer, skal man tage en pcr-test, siger Mette Frederiksen.

