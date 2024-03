Mette Frederiksen mener, at Europa bør gøre mere for at hjælpe Ukraine, som har hårdt brug for våben.

Om en uge er det to år siden, Rusland gik fuldtonet ind i Ukraine og invaderede landet.

Det bør markeres ved, at Vesten donerer flere våben til Ukraine, der fredag opgav en strategisk vigtig by på slagmarken, fordi de ikke var i stand til at holde den, da de risikerede at blive omringet.

Budskabet om flere våben kommer fra statsminister Mette Frederiksen (S) under en paneldebat på en sikkerhedskonference i München i Tyskland.

- Vi skal sikre, at på lørdag, når krigen har varet i to år, så får Ukraine flere leverancer. Konkrete leverancer på landjorden, siger hun.

Det handler om ammunition, artilleri, langtrækkende missiler, droner og mere til koalitionen af F-16-fly, uddyber hun.

- Når jeg ser på Europa under Covid-19-pandemien lykkedes det os at producere en vaccine på et år, hvad normalt tager otte til ti år, siger hun.

- Jeg vil gerne understrege, at på lørdag bør der være nye leverancer. Nye donationer. Militært udstyr til Ukraine frem for flere ord. Ord vil ikke løse denne situation.

Hun uddyber, at man på kort sigt bør give Ukraine, hvad landet har brug for, og på længere sigt skal Ukraine bydes velkommen i EU og forsvarsalliancen Nato.

Hun får opbakning af USA's tidligere udenrigsminister Hillary Clinton, som deltager i diskussionen. Begge er enige om, at Europa bør gøre mere for dets sikkerhed ved at styrke Forsvaret.

Det skal særligt ses i lyset af, at Donald Trump kan blive republikanernes præsidentkandidat og måske præsident for USA.

- Han vil tage os ud af Nato. Selv om Kongressen har vedtaget en resolution om, at han ikke kan uden dens støtte. Men han vil bare stoppe betalingen, så vi kun er medlem af navn, siger Clinton.

Hun understreger, at det skal tages meget alvorligt.

Mette Frederiksen mener ikke, Europa gør nok. Hun understreger, at der er ammunition og andet, som står på lagre rundt om i landene.

- Fra dansk side har vi doneret hele vores artilleri. Jeg er ked af at sige det venner, men der er stadig ammunition på lager i Europa.

- Det er ikke kun et spørgsmål om produktion, for vi har våben, vi har ammunition, og vi har luftforsvar, som vi ikke har brug for selv i øjeblikket. Det bør vi levere til Ukraine, siger hun.

