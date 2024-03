Lørdag er der gudstjeneste i Ribe Domkirke i anledning af toårsdag for krigen i Ukraine. Mette F. deltager.

Statsminister Mette Frederiksen (S) deltager lørdag i en fredsgudstjeneste for Ukraine i Ribe Domkirke.

Det sker, i anledning af at det lørdag er to år siden, at Rusland invaderede Ukraine.

Ud over prædiken fra biskop i Ribe Stift Elof Westergaard vil Folkekirkens Nødhjælps konstitueret generalsekretær, Jonas Nøddekær, sætte "ord på behovet for humanitær hjælp til genopbygning af Ukraine". Det skriver Folkekirkens Nødhjælp i en pressemeddelelse torsdag.

- Selv om krigen stadig raser, bidrager vi også til det omfattende genopbygningsarbejde, der starter med at rydde landminer og fjerne ueksploderet ammunition fra byer og landområder, siger Jonas Nøddekær.

- Vores fokus er at gøre den sydukrainske by Mykolajiv fri for miner, og samtidig er vi med til at reparere infrastruktur, så ukrainerne har adgang til vand, varme og el.

Danmark har indgået et særligt partnerskab med Ukraine om Mykolajiv, hvor Danmark har et særligt ansvar for at genopbygge byen.

Senest blev det i oktober sidste år annonceret, at Danmark åbner et ambassadekontor i byen. Det kontor vil høre under den danske ambassade i Ukraines hovedstad, Kyiv.

Til gudstjenesten i Ribe Domkirke, der er Danmarks ældste domkirke, deltager også herboende ukrainere.

Fredsgudstjenesten starter lørdag klokken 16 og varer en time.

I København markeres toårsdagen blandt andet med en demonstration foran den russiske ambassade på Østerbro.

Her vil der være taler fra blandt andre forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) samt flere partiledere og Københavns overborgmester.

Demonstrationen i København varer fra klokken 13 til 15.

/ritzau/