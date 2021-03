Flere bliver vaccineret, og flere lader sig teste frivilligt. Derfor kan en delvis genåbning måske fremrykkes.

Tredje bølge af pandemien skyller ind over en række større lande i Europa, mens diskussionen i Danmark går på, hvilke dele af samfundet, der skal åbne næste gang. Det skyldes, at smitten er relativt lav herhjemme.

Den yderligere åbning ventes at være omkring påske i starten af april. Men de borgerlige partier presser på for at få åbnet for, at flere skolebørn kan vende tilbage i institution allerede i morgen.

Tirsdag antyder statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketingssalen, at der godt kan blive åbnet hurtigere op end ventet.

- Det, der er vigtigt at sige, det er, at hvis vi ikke havde haft restriktioner i anden bølge, så tror jeg ikke, at vi havde haft de smittetal, vi har haft.

- Der er stadig flere danskere, der bliver vaccineret, og flere lader sig teste flere gange om ugen. Også i dag har vi meget høje testtal. Alt det er med til, at vi har tingene under kontrol og dermed kan åbne mere op end andre lande.

- Derfor kan det godt være, at vi kan rykke frem, hvornår vi kan åbne mere, siger Mette Frederiksen.

Fredag var partilederne indkaldt til fysiske forhandlinger i Statsministeriet, som handler om en mere langsigtet plan frem mod sommer. De skal være afsluttet 23. marts.

Det skal give samfundet mere forudsigelighed og vished om de delvise genåbninger, der kommer de næste måneder.

Partilederne er enige om, at skolebørn er dem, der står først for ved den næste genåbning. Men der er uenighed om, hvornår det skal være.

Mange skolelever er allerede vendt tilbage, men de resterende må vente til påske, medmindre partierne indgår en aftale om, at det kan ske før.

Partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF) kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogle ting, der kan åbne med det samme fremfor at skulle vente tre uger.

Også partiformand Jakob Ellemann-Jensen (V) håber, at det sker før.

- Smittetallene er fortsat lave, og skulle der opstå et smitteudbrud, handler det om at få lukket ned hurtigt, effektivt og lokalt. Det har man vist i Kolding, at man kan gøre, så det kan man selvfølgelig også gøre andre steder, siger Jakob Ellemann-Jensen.

