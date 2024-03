En række lande er på en konference om støtte til Ukraine blevet enige om at bidrage med mere ammunition.

Rundt om i Europa ligger der ammunition på våbenlagre, som er bedre brugt på at bekæmpe russiske besættelsesstyrker i Ukraine.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) sent mandag aften efter et møde i Paris i Frankrig, hvor hun har været til en konference om støtte til Ukraine.

- Her og nu er det vigtigste, at den her store gruppe er enige om at købe og donere mere ammunition.

- Vi skal se, hvad der ligger på lagrene, der kan sendes af sted nu, der skal bruges penge, så vi kan opkøbe ammunition af andre og så skal produktionslinjerne i gang, siger hun.

Ukraine har for nylig sagt, at halvdelen af den vestlige militærhjælp er forsinket.

Landet kæmper med mangel på ammunition, og regeringen i Kyiv har i månedsvis sagt, at det tager alt for lang tid at få den vestlige hjælp til landet.

Tilsagn er ikke det samme som levering, har det lydt.

Og det er Mette Frederiksen enig i. Hun er en af de vestlige ledere, som går forrest, når det handler om at donere og at opfordre andre til at donere til Ukraines kamp mod Rusland. Men det går ikke hurtigt nok.

Med et stigende antal dødsofre, mangel på ammunition, jævnlige droneangreb og et stærkt pres på de ukrainske styrker ved frontlinjen er Ukraine presset to år efter Ruslands invasion.

For nylig måtte Ukraine opgive en strategisk vigtig by, fordi der ikke var ammunition nok til at holde den.

I sidste uge offentliggjorde den danske regering sin 15. donationspakke til Ukraine på cirka 1,7 milliarder kroner.

Den indeholder blandt andet 15.000 artillerigranater, som doneres i samarbejde med Tjekkiet.

Efter mødet sagde Holland, at landet vil bidrage med 100 millioner euro, knap 750 millioner kroner. De skal gå til et tjekkisk initiativ om at købe ammunition til Ukraine.

Også Frankrig tilslutter sig initiativet.

