Oven på den seneste tids stigende antal coronasmittede og indlagte siger Statens Serum Institut nu, at »der bliver brug for løsninger, så smitten ikke accelererer yderligere«.

B.T. erfarer, at SSI konkret har anbefalet politikerne, at coronapasset genindføres. Det er sket over for Folketingets partier på et møde fredag i Folketingets Sundhedsudvalg.

Over for B.T. skriver SSI:

»SSI har orienteret politikerne om den sundhedsfaglige vurdering af coronasmitten lige nu og den estimerede udvikling. Henrik Ullum har på mødet med Folketingets Sundhedsudvalg udtalt bekymring for smitteudviklingen, og at der bliver brug for løsninger, så smitten ikke accelererer yderligere,« skriver SSI i en mail til B.T.

Direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum har over for Folketingets partier anbefalet, at coronapasset genindføres. Det forklarer adskillige sundhedsordførere til B.T. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum har over for Folketingets partier anbefalet, at coronapasset genindføres. Det forklarer adskillige sundhedsordførere til B.T. Foto: Mads Claus Rasmussen

SSI ønsker ikke at kommentere på det konkrete råd om coronapas, men ønsker altså alene at udtale offentligt, at »der bliver brug for løsninger«.

På mødet fredag bakkede Sundhedsstyrelsen op om SSIs anbefaling om indførelse af coronapasset.

»På mødet sagde Henrik Ullum, at »vi ikke kom igennem vinteren uden at tage coronapasset i brug igen«. Han kom ikke med en nærmere forklaring,« siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

Også De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, deltog i mødet.

Coronapasset bør indføres igen, mener SSI. Det har SSIs direktør givet udtryk for over for Folketingets sundhedsordførere. Foto: Signe Goldmann Vis mere Coronapasset bør indføres igen, mener SSI. Det har SSIs direktør givet udtryk for over for Folketingets sundhedsordførere. Foto: Signe Goldmann

»Ullum siger, at det vil være en fordel at genindføre coronapasset. Der var dog ikke konkrete forslag til hvordan og i hvilken grad,« siger Per Larsen.

Enhedslistens Peder Hvelplund bekræfter, at han også hørte Henrik Ullum sige, at coronapasset var et af de værktøjer, som kunne bringes i spil.

»Dog blev der også sagt, at sundhedsvæsenet ikke for nuværende er under kritisk pres,« siger Peder Hvelplund.

Selvom det ikke blev nævnt direkte på mødet, så er coronapasset det eneste værktøj, som er målrettet en helt særlig gruppe af befolkningen. Nemlig de ikkevaccinerede.

Myndighederne arbejder ihærdigt på at sikre, at flere og flere borgere tilslutter sig vaccinen. Der har især været problemer i indvandrermiljøer med ikkevestlig baggrund. Vaccinerede borgere slipper for at lade sig teste og konstant opdatere deres oplysninger. Derfor motiverer et coronapas til, at man lader sig vaccinere.

Det er ikke SSI eller SST, som bestemmer om, der skal indføres coronapas eller andre restriktioner i Danmark. Den beslutning kan alene træffes ved at flertal i Folketinget.

Der er to måder, som det kan lade sig gøre på.

Den ene er, at Folketingets Epidemiudvalg først vedtager, at covid-19 opgraderes til en såkaldt samfundskritisk sygdom. Herefter skal samme udvalg beslutte sig for at genindføre coronapasset.

Opgraderer man covid-19 til en samfundskritisk sygdom, så åbner det op for alle mulige andre mulige restriktioner. Herunder mundbind, udgangsforbud, krav om lukketidspunkter og flere andre ting.

Den anden vej til genindførelse af coronapasset er, at Folketinget vedtager en hastelov. Her begrænser man restriktionerne til det, som loven handler om.

Hverken Venstre eller De Konservative er indstillet på at genindføre coronapasset for nuværende.

Enhedslistens Peder Hvelplund svarer, at såfremt Epidemikommissionen, der består af 11 ledende personer i flere styrelser og ministerier, anbefaler, at coronapasset genindføres, så er Enhedslisten åben over for det.