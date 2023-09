Boligskat-skandalen bliver år efter år dyrere og dyrere for staten og dermed for dig og alle andre skatteborgere.

Ejerne af cirka 530.000 boliger, hovedsageligt parcelhusejere, står til at få tilbage i alt foreløbig 13,5 milliarder kroner, som de har betalt for meget i boligskat i perioden 2011-2020, Det viser en opgørelse, som Skatteministeriet offentliggjorde i januar i år.

De 13,5 milliarder kroner er inklusive de renter, der er løbet på siden 2011 og bliver ved med at løbe på, indtil boligejerne rent faktisk får tilbagebetalt deres for meget betalte boligskat.

Renten lyder på hele 6,2 procent om året, og de gentagne udskydelser af de nye ejendomsvurderinger (se tidslinjen i bunden af artiklen) betyder, at statens renteregning til ejerne af de 530.000 boligejere vokser med trecifrede millionbeløb om året.

B.T. har ikke kunnet få oplyst af Skatteministeriet, hvor stor en andel af de 13,5 milliarder kroner, der udgøres af den løbende rentetilskrivning.

Men der er uden tvivl tale om et større milliardbeløb, fastslår skatteekspert og chefkonsulent i revisionshuset BDO Henning Boye Hansen.

»Mit bedste skøn er, at et sted mellem en tredjedel og halvdelen af de 13,5 milliarder kroner er renter. Alene i år løber der formentlig i omegnen af 600-800 millioner kroner på i rente,« siger han og tilføjer:

»Siden 2011 er der løbet en skattefri rente på 6,2 procent på pr. påbegyndt år, og skattemyndigheder har stort set intet udbetalt endnu, så når vi når 1. januar ryger der 6,2 procent i rente på igen.«

Foto: Skatteministeriet Vis mere Foto: Skatteministeriet

De berørte boligejere skal ifølge Henning Boye Hansen ikke være kede af, at tilbagebetalingen af deres for meget betalte boligskat bliver ved med at trække ud. Tværtimod.

»Det er ikke mange steder, man kan få et afkast på 6,2 procent om året skattefrit. Man skal tænke på, at de berørte boligejere også fik 6,2 procent i rente i den lange periode, hvor indlånsrenterne i bankerne var negative. Det er en usædvanlig god rente.«

»Folk skal bare være glade, hvis de ikke når at få tilbagebetalt pengene i år, for så løber der renter på igen næste år,« siger han.

Det er skatteborgerne, der kollektivt betaler renterne til de berørte boligejere over skatten.

Danmarksdemokraternes skatteordfører, Hans Kristian Skibby, siger:

»Det er det, man kalder en dyr omgang. Det er et historisk morads.«

Hans Kristian Skibby vil nu bede skatteminister Jeppe Bruus om en opgørelse over rentetilskrivningerne på boligejernes for meget betalte boligskat fra 2011 og frem til den sidste udbetaling ventes gennemført i de kommende år.