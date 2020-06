Statsrevisorerne finder det "meget utilfredsstillende", at staten undlader klausuler mod "social dumping".

På Christiansborg er der igennem flere år taget politiske initiativer, der skal bekæmpe "social dumping". Et af dem er såkaldte arbejdsklausuler. De skal sikre ordentlige arbejdsvilkår. Det kan især være vigtigt i brancher med mange ufaglærte og udenlandske arbejdstagere.

Men staten er selv for dårlig til at tage klausulerne i brug. Det konkluderer Statsrevisorerne i en ny beretning på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen har som den første undersøgt statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler i statslige kontrakter. Fokus har været på brancher med størst risiko for brud på arbejdsklausuler.

Her er billedet dog ikke opløftende. Statsrevisorerne finder det "meget utilfredsstillende", at arbejdsklausuler i flere tilfælde ikke bliver skrevet ind i kontrakter med private leverandører.

26 procent af departementerne og 39 procent af styrelserne i staten har i strid med reglerne ikke skrevet en arbejdsklausul ind i de kontrakter, de har indgået med private leverandører på bygge- og anlægsområdet og på det grønne område.

Statsrevisorerne finder det desuden "meget utilfredsstillende", at 78 procent af departementerne og styrelserne i perioden 2015-2019 i strid med reglerne ikke har ført den nødvendige kontrol med overholdelsen af arbejdsklausuler.

Samtidig er det ifølge Statsrevisorerne uklart, hvem der har ansvaret.

Statsrevisorerne finder det "utilfredsstillende", at der er tvivl om, hvorvidt det er Økonomistyrelsen eller ministerierne, der har ansvaret for kontrollen med overholdelsen af arbejdsklausuler i aftaler under Statens Indkøbsaftaler.

Statsrevisorerne arbejder efter en skala, hvor "utilfredsstillende" rangerer som en middel kritik.

/ritzau/