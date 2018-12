Medlemmer, der bliver ramt af nyt opholdskrav, har tilsammen betalt 600.000 kroner i medlemsbidrag til staten.

A-kassemedlemmer, der forventes at blive ramt af et nyt opholdskrav efter nytår, vil ikke få kontingentpenge tilbage fra staten, selv om de mister retten til dagpenge.

Det skriver Politiken.

1. januar, hvor opholdskravet ventes at træde i kraft, vil de a-kassemedlemmer, der bliver omfattet fra start, i alt have indbetalt 600.000 kroner i medlemsbidrag til staten.

Det fremgår af et svar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til Folketinget.

Hvis alt går efter planen, vil disse penge være mistet for de medlemmer, der på grund af udlandsophold ikke længere er dagpengeberettiget.

Det synes Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen, ikke er rimeligt.

- Det er hamrende uretfærdigt, at staten bare lige scorer de penge. Det absolut mindste, man kan gøre, er da at holde de mennesker skadesløse, som har betalt til forsikringen i årevis i den tro, at de så rent faktisk kunne bruge den, hvis de skulle have behov for det, siger han til Politiken.

Den idé er Bent Bøgsted, beskæftigelsesordfører i Dansk Folkeparti, ikke afvisende overfor.

- Det er sådan set rimeligt nok. Det er et forslag, vi godt vil kigge lidt nærmere på, om det kan lade sig gøre, siger han

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at indføre opholdskravet.

Kravet betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af otte år for at kunne få dagpenge.

/ritzau/