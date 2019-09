Sexdukker, der ligner børn, skal forbydes.

Det mener Socialdemokratiet, som har sat de kontroversielle dukker til debat, efter højesteret i Norge har slået fast, at de er ulovlige at importere.

»Det er efterligninger af børn, der har det formål, at man kan dyrke sex med dem. Det skal slet ikke være lovligt at fremstille børn på en seksuel måde,« siger partiets retsordfører, Jeppe Bruus.

Norges højesteret afgjorde tidligere på måneden, at det er strafbart at importere sexdukker, der ligner børn. Det skete i forbindelse med en sag, hvor en 45-årig mand havde forsøgt at importere en japansk sexdukke med størrelse og form som et barn.

Hjemmeside sælger sexdukker i børnestørrelse. Foto: Screendump Vis mere Hjemmeside sælger sexdukker i børnestørrelse. Foto: Screendump

Det er blandt andet muligt at bestille sexdukker, der ligner børn, på en japansk hjemmeside.

»Nogle dukker kan sige ting som 'no daddy', og andre kan også være iklædt tøj, der ligner tøj til meget små børn,« forklarer Jeppe Bruus i en Facebook Live på B.T. Se hele interviewet øverst.

»Det er allerede forbudt at producere computeranimationer, der ligner børneporno, og derfor mener jeg selvfølgelig også, at dukkerne skal forbydes,« tilføjer han.

Socialdemokratiet bakkes desuden op af Dansk Folkeparti.

Føj, det skal være forbudt

Men på den anden side mener kritikere af et forbud, at der mangler større viden på området. For eksempel om sexdukkerne kan betyde, at pædofile udlever deres fantasier på en dukke i stedet for et barn. Eller om det kan øge trangen til at begå fysiske overgreb på børn.

Red Barnets ekspert i seksuelle overgreb på børn, Kuno Sørensen, påpeger eksempelvis, at der dog ikke er nogen forskning, der taler entydigt for eller imod et forbud.

»Vi har alle hver især vores seksuelle fantasier, og hvis vi udførte nogle af dem i virkeligheden, ville det måske skade andre mennesker. Men det er jo kun fantasier. Og spørgsmålet er, om man kan lovgive om, hvilke fantasier mennesker må udleve, så længe de ikke gør skade på andre. Det er et spørgsmål, som er vigtigt at stille i denne sammenhæng,« siger Kuno Sørensen til Berlingske.

Psykologen anbefaler, at politikerne afsætter midler til forskning frem for at vedtage et forbud.

Jeppe Bruus anerkender, at der mangler studier på området. Men selv hvis alle studier pegede på, at sexdukkerne kunne have en præventiv effekt, er han stadig ikke sikker på, at han ikke ville gå ind for et forbud.

»Ville jeg så stadig gå ind for, at man kunne markedsføre dukkerne, og man kunne klikke ind og købe dem? Det er jeg faktisk ikke sikker på. Så skulle det være i en behandlingssammenhæng. For jeg synes, det er en glidebane, hvis vi tillader, det er forbudt at fremstille børn på en seksuel måde på tegnefilm, men at det er okay, at du kan markedsføre dukkerne. Jeg har svært ved at se forskellen.«

Blandt B.T.s følgere er meningerne delte.

Trine Luise Garn skriver: 'Det burde ikke være lovligt! Man udvisker nogle væsentlige grænser, når man tillader dette.'

Gitte Pedersen bakker op: 'Føj, det skal være forbudt.'

Mens Kasper Larsen-Rothmeier påpeger, at det er vigtigt at vide, om det kan have en præventiv effekt:

'Det ligger jo langt over min fatteevne, at man vil have sex med børn. Men kan den dukke stoppe bare ÉT overgreb – det er kontroversielt og modbydeligt – men hvis den kan gøre det muligt at nedbringe antallet af overgreb, så kan vi andre tænke vores om denne dukke og glædes over, at det ikke er et levende børn.'

