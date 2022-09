Lyt til artiklen

Til trods for, at den danske virksomhed Brødrene Hartmann i april annoncerede, at den ville sætte sin russiske fabrik til salg, så er fabrikken stadig aktiv.

Og nu er flere medarbejdere blevet kontaktet med henblik på hvervning til krigen mod Ukraine.

Sådan lyder beskeden fra Brdr. Hartmanns administrerende direktør, Torben Rosenkrantz-Theil, til B.T.

»Det er desværre endnu ikke lykkedes at afhænde vores fabrik og det er vanskeligt at give en tidslinje herfor da både sanktioner og anden lovgivning er i konstant bevægelse i både EU og Rusland,« skriver direktøren i en mail og fortsætter:

»Jeg kan bekræfte, at et mindre antal medarbejdere på fabrikken er blevet kontaktet mhp. hvervning.«

Rigmanden Christian Stadil har gennem sin koncern Thornico aktiemajoriteten i Brødrene Hartmann, og fik i foråret kritik, efter B.T. skrev en række artikler om, hvordan han tjente penge i Rusland, mens han udadtil støttede Ukraine.

Til sidst annoncerede Stadil og Brødrene Hartmann, at de satte fabrikken til salg, men salget er altså endnu ikke gået igennem, og det får nu konsekvenser for de ansatte.

Putins nye mobiliseringsdekret betyder nemlig, at danske virksomheder kan blive pålagt at hjælpe det russiske militær med at indkalde deres ansatte.

Det bekræftede Rockwool tirsdag i et skriftligt svar til B.T.

»Vi forstår dog også, at hvis den lokale ledelse afslår at samarbejde med de militære myndigheder om formidling af indkaldelser af medarbejdere, så vil det blive betragtet som en kriminel handling med potentielt alvorlige konsekvenser,« udtaler Michael Zarin, der er vicepræsident for kommunikation i Rusland.

Også Rockwools russiske afdelinger har fået indkaldt flere medarbejdere.

ECCO oplyser i et skriftligt svar til B.T., at de endnu ikke kender konsekvenserne af Putins mobiliseringsdekret.

»Konsekvenserne af den russiske regerings mobiliseringsdekret kendes ikke. Vi har desværre ikke nogen indflydelse overhovedet på denne mobilisering, men vi vil gøre alt for at støtte vores medarbejdere og deres familier.«