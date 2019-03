Næsten hver dag får Folketingets Ombudsmand en klage om aktindsigt. Nu opretter han et nyt kontor.

På grund af et stigende antal klager i sager om aktindsigt opretter Folketingets Ombudsmand et særligt kontor med fokus på sager om aktindsigt.

Siden 2015 er antallet af klager til Ombudsmanden i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven nemlig vokset med 60 procent. I 2018 var der 362 klager, hvilket svarer til næsten en klage om dagen.

- Vi ser et stigende antal klager over afgørelser om aktindsigt. Derfor styrker vi nu området med det formål at behandle sagerne hurtigere, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

Stigningen i antallet af klager har medført en længere sagsbehandlingstid. Og håbet er, at den vil blive bragt ned. I 2018 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 45 arbejdsdage.

Ombudsmanden oplyser, at der gennem årene blandt andet har været klager over den såkaldte ministerbetjeningsregel i offentlighedsloven. Reglen blev indført i offentlighedsloven i 2014 og har været udskældt af medierne.

Reglen betyder nemlig, at en lang række oplysninger fra ministerierne er undtaget fra retten til aktindsigt.

I 2016 udtalte Ombudsmanden, at reglen havde "ført til væsentlige indskrænkninger i retten til aktindsigt".

Blandt de klager, som Ombudsmanden modtager, er også klager over det, der kaldes "ekstrahering". Det vil i praksis sige overstregning af passager i sagsakter, som der af den ene eller den anden grund ikke gives aktindsigt i.

Derudover modtager Ombudsmanden også klager over, at anmodninger om aktindsigt tager for lang tid om at blive behandlet.

