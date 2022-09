Lyt til artiklen

Radikale Venstre vil hellere sidde på bænken end at lege med en regering, der vil oprette et dansk asylcenter i Rwanda.

»Lige den her model kan vi simpelthen ikke stå inden for,« siger Sofie Carsten Nielsen, der er partileder for De Radikale, til B.T.

For cirka halvanden uge siden meddelte De Radikale, at hvis de skal være en del af en ny regering, eller støtte den, skal Rwanda-planerne lægges i graven. Regeringen, som Radikale Venstre er støtteparti for, arbejder ellers på at oprette et modtagecenter i Rwanda.

Lørdag blev linjerne så trukket skarpt op igen, da Radikale Venstre og Socialdemokratiet holdt deres landsmøder i henholdsvis Nyborg og Aalborg.

Mette Frederiksens regering vil fortsat arbejde på et asylcenter i Rwanda. Foto: Henning Bagger Vis mere Mette Frederiksens regering vil fortsat arbejde på et asylcenter i Rwanda. Foto: Henning Bagger

»Danmark har brug for en stram udlændingepolitik, og det betyder, at Danmark ikke har brug for en radikal udlændingepolitik,« siger statsminister Mette Frederiksen (S) til Ritzau og uddyber:

»Det område, vi er aller-, allermest uenige med Radikale Venstre, det er på udlændingepolitikken.«

Det er forholdene i Rwanda, der ifølge den radikale partileder er afgørende for, at partiet ikke kan være parlamentarisk grundlag for en ny regering.

»Den model, som er i strid med EU, den kan vi ikke stå inde for,« siger Sofie Carsten Nielsen og understreger, at der i stedet er behov for at finde fælles europæiske løsninger.

Til De Radikales landsmøde var partileder, Sofie Carsten Nielsen (R), klar i spyttet om, at partiet ikke kan støtte op om en regering, der støtter op om et dansk asylcenter i Rwanda. Foto: Kent Rasmussen / Byrd Vis mere Til De Radikales landsmøde var partileder, Sofie Carsten Nielsen (R), klar i spyttet om, at partiet ikke kan støtte op om en regering, der støtter op om et dansk asylcenter i Rwanda. Foto: Kent Rasmussen / Byrd

Men hvordan vil I så kunne samarbejde med Socialdemokratiet, hvis de kommer i regering efter et valg?

»Jamen, så står vi ikke bag dem, hvis det er sådan, at det for dem er ultimativt at fortsætte med den model. Så må man danne regering med nogle andre og finde sin parlamentariske opbakning fra andre.«

Hvis I ikke kan støtte en regering, der vil gennemføre planerne – hvem kan I så egentlig sidde i regering med?

»Hvis det er det, de vil, og det er ultimativt for dem allesammen, så må de jo gå i regering og bakke hinanden op. Vi vil gerne finde løsninger, men det skal ske i europæisk sammenhæng.«

De Radikale har på baggrund Minkkommissionens kritik af regeringen krævet, at statsminister Mette Frederiksen (S) senest ved Folketingets åbning 4. oktober udskriver valg. Ellers vil partiet stille et mistillidsvotum.