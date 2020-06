Omkring 1. oktober får danske lønmodtagere udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge.

Det ligger fast, efter et flertal i Folketinget natten til mandag landede en 'sommerpakke' efter over 11 timers forhandlinger.

Men den ekstra feriecheck kan give et skattesmæk til de danskere, som betaler topskat. De kan nemlig blive beskattet med omkring 60 procent af feriepenge.

Det vil derfor i nogle tilfælde bedre kunne betale sig at sige nej til at få de indefrosne feriepenge udbetalt nu.

Kristian Thulesen Dahl (DF) i en pause under forhandlinger om økonomisk sommerpakke i Finansministeriet i København, søndag 14. juni 2020.

Ifølge B.T.s oplysninger får danskerne også mulighed for at sige nej til den ekstra feriecheck, hvis man hellere vil lade staten passe på dem indtil pensionsalderen.

Og det kan give god mening, mener chefkonsulent og skatteekspert hos BDO Danmark Henning Boye Hansen.

»Hvis man forestiller sig en, der får udbetalt pengene nu, så betaler vedkommende måske topskat og modtager pengene på et tidspunkt, hvor personen betaler den højeste marginalskat,« forklarede han til B.T. i sidste uge.

Hvis man ikke vil have feriepengene nu, vil det sandsynligvis være noget, man aktivt skal fravælge. Men den endelige model er ikke færdigstrikket endnu.

Topskatteydere skal betale op til 15 procent mere i skat af feriepengene end danskere, der ligger lige under topskattegrænsen.

Det vil sige, at en lønmodtager lige under topskattegrænsen på 531.000 kr. om året vil få 24.200 kr. udbetalt. Til sammenligning vil en lønmodtager, som lige sniger sig over grænsen, kun få ca. 19.000 kr. udbetalt.

Hvis man vælger ikke at få sine tre ugers indefrosne feriepenge nu, vil de trække renter i Statens Feriefond. Man vil dog blive beskattet den dag, man når pensionsalderen og får dem udbetalt automatisk.

Hvis man betaler topskat og i øvrigt ikke vil bruge feriepengene nu, kan det være en fordel at lade Statens Feriefond varetage dem, fordi der ingen renter er at hente ved at sætte dem i banken.

»Fonden vil typisk lave relativt sikre investeringer, og det vil give sig udslag i det afkast, man får. Hvis man får et afkast på tre til fire procent, så skal man være tilfreds,« siger Henning Boye Hansen.