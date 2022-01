Statens Serum Institut (SSI) kan ikke bakke fuldtonet op om Socialdemokratiets afvisning af at genåbne biografer, teatre og museer med det samme.

Da den socialdemokratiske sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, mandag hældte de borgerlige partiers krav om at lempe coronarestriktionerne ned ad brættet, var det ikke med ny viden fra sundhedsmyndighederne i baglommen.

Det kom frem på et pressemøde tirsdag, hvor undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og sundhedsmyndighederne talte om, hvordan børnene vender tilbage til skolerne.

B.T. spurgte på pressemødet sundhedsmyndighederne, om de kunne bakke op om Rasmus Horn Langhoff udtalelser om, at det »vil være uforsigtigt og forkert at tro, at vi kan stryge restriktionerne nu og her, hvor vi har meget voldsomme smittetal«.

Efter at have fået samme spørgsmål fra flere andre medier ville SSI-direktøren ikke blåstemple S-ordførerens afvisning, men svarede i stedet udenom.

»Vi er ikke kommet med en ny risikovurdering. Vi har hele tiden sagt, at vi står over for nogle hårde måneder med den her omikronvariant. Selvom der er kommet data på, at omikron er mindre alvorlig, så står vi stadig i en måned, hvor vi bliver presset af den bølge, vi skal igennem,« sagde SSI-direktør Tyra Grove Krause.

B.T. har spurgt Rasmus Horn Langhoff, hvad han baserer sin afvisning af restriktionslempelser på.

»Jeg bygger det på de smittetal, vi ser lige nu og her, og på de udtalelser, der kommer fra SSI i medierne i går (mandag, red.). Det er et dobbelt budskab om, at omikron heldigvis ser ud til at være mindre farlig end deltavarianten. Og at januar står til at blive en meget hård måned.«

SSI siger på baggrund af deres data, at omikronvarianten er mindre farlig end hidtil antaget, og at der er mindre risiko for at blive indlagt. Hvordan spiller det så ind i din vurdering?

»Budskabet om, at den er mindre farlig, er glædeligt, men der er også et budskab fra SSI i medierne om, at vi står midt i orkanens øje og må forvente, at de kommende måneder bliver hårde.«

Så du baserer din udmelding mandag på det, som SSI har sagt i pressen?

»Ja. Og på de restriktioner, der er vedtaget her før jul. At tro at de restriktioner, vi har nu, kan fjernes med et knips, fordi omikronvarianten viser sig mindre farlig, vil være uforsigtigt.«

Men I har ikke i regeringen bedt om en ny vurdering eller lignende fra myndighederne, før du udtaler dig?

»Nej, nu er jeg er ikke regeringen, jeg er sundhedsordfører for Socialdemokratiet.«

Så du udtalte dig ikke på vegne af regeringen i går?

»Altså, jeg har ikke mere adgang til styrelser end alle mulige andre. Men jeg er da regeringens bedste ven.«

Men får du ikke noget baggrundsinformation eller anden viden, før du går ud og melder noget ud på regeringens vegne, som du gjorde mandag?

»Det, jeg meldte ud mandag, er på baggrund af de meldinger, der kom fra SSI i pressen (mandag, red.), og på baggrund af den viden, vi fik i december fra myndighederne. Og jeg forholder mig til det politiske pres og det ønske, der kommer om at lempe på restriktionerne.«

Som sundhedsordfører, får du så ikke information ovre fra Sundhedsministeriet om situationen?

»Selvfølgelig snakker jeg med mine kollegaer, men at tro, at jeg har en eller anden særlig kanal ind til at bestille ting hos styrelserne ... Det er ikke altså ikke sådan, verden er strikket sammen. Jeg får den samme information som alle de andre sundhedsordførere.«

Jeg er med på, du ikke selv kan bestille materiale fra styrelserne. Jeg har selv arbejdet i Sundhedsministeriet, og det er helt normal praksis i ministerier, at regeringens ordfører på området kan få information og faglig viden, før de skal udtale sig på regeringens vegne. Men det har du så ikke fået?

»Nej, det har jeg ikke. Det er ikke, fordi der er noget fordækt i min arbejdsproces, men jeg synes ikke som sådan, det er relevant for interviewet.«

Hvad siger du til, at SSI ikke klart vil bakke op om det, du siger mandag?

»De behøver i virkeligheden ikke forholde sig til det, jeg siger. De skal lave deres gode arbejde og vurderinger, som de har gjort hele vejen igennem.«