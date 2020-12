I modsætning til tidligere ser Statens Serum Institut nu en tendens til øget dødelighed i landet blandt ældre.

Statens Serum Institut (SSI) ser i øjeblikket en tendens til en overdødelighed blandt de ældre aldersgrupper over 65 år.

Det oplyser direktør i SSI Henrik Ullum på et pressemøde i Statsministeriet tirsdag aften.

Flere andre lande har oplevet overdødelighed under coronaudbruddet, men det har endnu ikke været tilfældet i Danmark.

- Noget nyt og svært problematisk er, at vi i modsætning til tidligere, hvor der ikke har været nogen samlet øget dødelighed i Danmark, så begynder vi nu at se en tendens til en stigende samlet dødelighed i de ældre aldersgrupper, altså befolkningen over 65 år, siger Henrik Ullum.

Samtidig fortæller Henrik Ullum, at smitten blandt de ældre stiger, og derfor er de nuværende restriktioner, som netop er blevet forlænget til 17. januar, nødvendige.

- Med hensyn til aldersspredning ser vi fortsat absolut størst smitte i den unge aldersgruppe. Men endnu mere end tidligere ser vi spredning i alle aldersgrupper. Helt op til 59-års alderen ser vi faktisk en smittespredning, som er næsten lige så stor som blandt de yngre voksne i alderen 20-29 år, siger Henrik Ullum.

- Så den usikkerhed, der er omkring udviklingen, de meget høje smittetal og nu også påvirkning af dødelighed - muligvis - gør, at vi virkelig skal have fokus på restriktioner på nuværende tidspunkt, siger han.

På pressemødet om coronasituationen siger statsminister Mette Frederiksen (S) desuden, at situationen i forhold til smittetal, indlæggelser og dødsfald nu er "mere alvorlig, end den var i foråret".

Overdødelighed betyder, at der dør flere, end man kunne forvente i forhold til tidligere år.

Et studie publiceret i oktober i tidsskriftet Nature Medicine viste, at 11 af 21 undersøgte lande, heriblandt Danmark, oplevede en meget lille overdødelighed eller en dødelighed, der var mindre end forventet fra midten af februar til slutningen af maj.

Sverige er et af de lande, der har oplevet en overdødelighed.

/ritzau/