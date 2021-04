Smitten er lav og stabil i Danmark. På den baggrund er der mulighed for yderligere lempelser, vurderer SSI.

Der er plads til yderligere genåbning i Danmark. Det vurderer Statens Serum Institut (SSI) forud for forhandlinger mellem regeringen og partiledere torsdag eftermiddag.

Dermed kan danskerne måske se frem til mere frihed fra på mandag, hvor næste fase af genåbningen indledes.

I et notat til partierne skriver SSI:

- Der ses imidlertid tendens til en lav og stabil smitteforekomst samt en stabilisering af indlagte i Danmark, og den observerede udvikling ser gunstig ud i forhold til de seneste prognoser.

- Det vurderes på den baggrund, at der for nuværende er rum for lempelse af restriktioner inden for de områder, der allerede var planlagt (indkøbscentre, kultur, forsamlingsforbud, indendørs idræt for børn), men herudover er der også mulighed for yderligere lempelser, skriver SSI i notatet.

Her kommer Statens Serum Institut dog også med en advarsel mod at åbne for hurtigt op.

På trods af den "gunstige udvikling" i smittetallene bør genåbningen ske "forsigtigt og trinvis"

- Så der kan reageres hurtigt på ændringer i smitten, så belastning af sundhedsvæsenet forebygges, skriver SSI i notatet.

I notatet opstiller SSI fire scenarier for genåbningen. Det er kun det første og det andet scenarie, man vurderer at vil være "forenelige med bevaret epidemikontrol".

Scenarie tre og fire byder nemlig på "en større national genåbning af uddannelsesområdet og af indendørs servering". Det vil omfatte landsdele, der har en markant højere forekomst af smitte, og det øger risikoen ved at gå den vej.

I scenarie to, som er det mest vidtgående af de scenarier, som ifølge SSI vil sikre fortsat epidemikontrol, åbnes der blandt andet for 5.-8. klasse.

De vil få mulighed for 50 procent fremmøde plus 50 procent fremmøde udendørs.

I scenarie to åbnes der også alt indendørs idræt for børn under 18 år - også kontaktsport.

Fælles for alle scenarierne er, at forsamlingsforbuddet anbefales hævet fra på onsdag den 21. april.

SSI anbefaler at forsamlingsforbuddet indendørs hæves fra fem til ti personer og udendørs fra 10 til 20 personer i alle fire scenarier.

/ritzau/