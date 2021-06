Forud for onsdagens genåbningsforhandlinger advarer Statens Serum Institut nu mod større risiko for smittespredning, hvis politikerne vælger at slette stort set alle restriktioner, sådan som flere partier ønsker.

I forhandlingsnotatet, som B.T. er i besiddelse af, skriver Seruminstituttet, at coronaepidemien 'vurderes at være i vækst efter de seneste genåbninger med lempelser af restriktioner og den tiltagende aktivitet i samfundet'.

SSI vurderer dog, at smitten vil toppe i midten af juni og derefter falde – hvis politikerne vel at mærke ikke åbner samfundet fuldstændig op.

I notatet ligger dog en advarsel: Det ville være yderst problematisk, hvis man dropper brugen af coronapas, som flere af Folketingets partier ellers er klar til.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ved et pressemøde i slutningen af maj, hvor det nye coronapas blev lanceret.

'Brugen af coronapas vurderes fortsat at have en stor betydning for incitamentet til at blive testet, hvilket er

essentielt for at identificere smittekæder,' skriver SSI i notatet.

Seruminstituttet har medregnet brugen af mundbind i alle scenarier for den fortsatte genåbning. SSI afviser dog ikke, at man kan lempe på mundbind visse steder i samfundet.

En vigtig grund til, at SSI er nervøs for den helt store genåbningsfest, er, at den fulde effekt af genåbningen 21. maj stadig ikke kan ses i smittetallene.

Det skal dog nævnes, at SSI gang på gang har skudt forkert og overvurderet smittespredningen, hver gang Folketingets partier har genåbnet samfundet.

Dermed sætter sundhedsmyndighederne sig altså på tværs af flere partiers ønsker til de genåbningsforhandlinger, der begynder sidst på eftermiddagen.

Her tegner der sig blandt andet et flertal for en yderligere udvidelse af restauranter og barers åbningstider, løsere arealkrav samt en afvikling af forbud mod salg af alkohol efter klokken 22.

Samtidig har sundhedsminister Magnus Heunicke i tandem med Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, meldt ud, at man ser på at løsne krav til brugen af mundbind.

Regeringen håber samtidig, at man kan få endnu flere fodboldfans ind til Danmarks EM-kampe i Parken.

I notatet er der dog bekymring at spore for den slags udvidelser, og der er et særskilt fokus på at fastholde og udvide smitteopsporingen samt gøre brug af lokale nedlukninger, skriver SSI i notatet.

Et skrækeksempel, der specifikt fremhæves i notatet, er et lokalt udbrud i Danmark, hvor 200 tilfælde af den nye mexicansk coronavariant B1.1.519 er blevet sporet til bare én restaurant.

Ifølge SSI og Styrelsen for Patientsikkerhed kan den slags varianter og udbrud ifølge notatet 'udfordre epidemikontrollen'.

Rapporten kan derfor læses som en advarsel til Folketingets partier, der i eftermiddag sætter sig ved forhandlingsbordet i Justitsministeriet.