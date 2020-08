I notater, Folketingets partier har fået før forhandlinger om genåbninger, fastholder myndigheder advarsler.

Folketingets partier har modtaget de notater fra Statens Serum Institut, der onsdag skal danne en del af grundlaget for forhandlingerne om en mulig yderligere genåbning af samfundet.

Forhandlingerne kommer forud for, at den såkaldte fase 4 af genåbningen var planlagt. Den skulle indebære en lempelse af forsamlingsforbuddet og en åbning i nattelivet. Med et stigende smittetal er den dog bragt i tvivl.

Notaterne fra Statens Serum Institut peger da også på, at der kan være smitterisiko ved begge dele.

- Der er et stadigt stigende antal rapporter, der dokumenterer et større antal smittede i forbindelse med særlige begivenheder, hvor mange samles.

- Sådanne supersmitteevents er beskrevet i forbindelse med en lang række arrangementer herunder kirkearrangementer, transport, tilskuere til fodboldkampe, natteliv og privatarrangementer, skriver Statens Serum Institut blandt andet.

