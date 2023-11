Troels Lund Poulsen skal om mindre end to uger – 18. november – vælges som formand for Venstre på partiets landsmøde i Herning.

Når han træder ind i Herning Kongrescenter er det med en rekordlav vælgermåling i bagagen.

Beskedne 6,4 procent af vælgerne ville sætte kryds ud for Venstre, viser en vælgermåling, som analyseinstituttet YouGov har lavet for B.T.

»Det er noget nær det værst tænkelige, som Troels Lund Poulsen kan møde ind til landsmødet med,« siger politisk analytiker på B.T., Henrik Qvortrup (se grafikken med alle partierne i bunden af artiklen).

I YouGovs måling for oktober lå Venstre på 6,9 procent.

Siden har Jakob Ellemann-Jensen forladt dansk politik, og Troels Lund Poulsen er har meldt sig som eneste g formandskandidat. Men formandsskiftet har tilsyneladende ikke vendt den nedadgående spiral.

Mens målingen blev fortaget blev hovedelementerne af regeringens skattelettelser lækket til pressen.

I Altingets kvalitetsvægtede snit af målinger fra september står Venstre dog noget højere, nemlig til 9,2 procent. Men siden har tendensen i nyere målinger været nedadgående.

»Det er ikke mange måneder siden, vi blev enige om, at hvis Venstre kom under 10 procent i målingerne, så ville det være katastrofalt. Nu er det blevet den nye normal. Det rejser spørgsmålet, hvor er bunden?« spørger Henrik Qvortrup.

Og om ti dage, når Venstre-folkene skal mødes og vælge ny formand, vurderer Henrik Qvortrup, at man vil kunne fornemme en vis tristesse i kongrescenteret i det midtjyske.

»Man vil ikke snakke om det officielt, men det giver sådan en trist grundstemning. Det vil være en bekræftelse for Venstres delegerede, at det måske ikke var den bedste idé med regering,« siger han.

Målingen udgør også en »psykologisk smertegrænse« for Socialdemokratiet, siger Henrik Qvortrup.

Partiet med Mette Frederiksen i spidsen står nemlig til en vælgeropbakning på lige under 20 procent; 19,9 procent for at være helt præcis.

»Det er ikke sådan, at regeringen står til at lukke og slukke nu, men partiernes baglande begynder at blive urolige og røre på sig med sådan en måling,« siger B.T.s politiske analytiker.

Generelt viser målingen en meget lav vælgertilslutning til regeringens midterprojekt.

Lige knap en tredjedel af de adspurgte vælgere ville sætte kryds ved et af de tre regeringspartier. Hvis der var valg i dag, ville Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne tilsammen kun kunne mønstre 57 mandater.

