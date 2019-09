Pønser Lars Løkke Rasmussen på at stifte et nyt parti, efter han bogstavelig talt tog bagdøren ud af Venstre den 31. august og har holdt påfaldende lav profil siden?

Rygterne fik næring, da det kom frem, at direktør Sten Engelbrecht den 4. september havde købt domænet liberaltcentrum.dk og tre variationer af det. Nu har flere af domænerne skiftet hænder.

Det viser søgninger, som B.T. har foretaget på DK Hostmaster. Men først et kort rids af baggrunden for, hvorfor domænenavnene sættes i forbindelse med Lars Løkke Rasmussens exit fra Venstre:

Sten Engelbrecht købte domænenavnene samme dag, som Ekstra Bladet skrev, at Lars Løkke Rasmussen i Venstre-kredse flere gange har luftet ideen om at stifte et nyt parti. En tilfældighed?

Torsdag bekræftede Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen i TV 2-programmet ‘Lippert’, at Lars Løkke Rasmussen på det dramatiske hovedbestyrelsesmøde i Venstre, hvor han trak sig, ganske rigtigt havde talt om at stifte et nyt parti.

»Lars Løkke Rasmussen sagde på hovedbestyrelsesmødet, at han var blevet tilbudt fire millioner kroner til at starte et nyt parti,« sagde Claus Hjort Frederiksen torsdag i TV 2-programmet ‘Lippert’.

Claus Hjort Frederiksen tilføjede imidlertid, at Lars Løkke Rasmussen havde afvist at starte et nyt parti:

»Men rolig, sagde han, det gør jeg ikke. Den, der har refereret det til Ekstra Bladet, har lige glemt den sidste tilføjelse om, at han ikke ville gøre det. Jeg tror ikke, at Lars Løkke Rasmussen i sin vildeste fantasi forestiller sig at starte et nyt parti,«sagde Claus Hjort Frederiksen i tv-programmet.

Liberalt Centrum var faktisk et parti Liberalt Centrum var et parti, som en kreds omkring den tidligere Venstre-minister Thorkil Kristensen stiftede 10. september 1965.

De to første politikere, der repræsenterede Liberalt Centrum i Folketinget var Niels Westerby og Børge Diderichsen, der havde brudt med Venstre i protest mod, at partiet havde lanceret et skatteudspil sammen med Det Konservative Folkeparti.

Forud var gået en periode med splid i Venstre og dannelsen af gruppen Liberal Debat i 1960.

Partiet opnåede fire mandater ved folketingsvalget i 1966, men havde begrænset parlamentarisk indflydelse og røg ud af Folketinget igen 2 år efter. Partiet blev opløst i 1969. Partiet benyttede partibogstavet L.

Den 4. september 2019 købte den danske direktør Sten Engelbrecht domænet liberaltcentrum.dk og tre tilsvarende domæner. Han opsagde dem kort efter igen, da domænenavnene blev sat i forbindelse med rygter om, at Lars Løkke Rasmussen pønser på at stifte et nyt parti med en rigmand i ryggen.

Sten Engelbrecht er ikke længere registreret som ejer af nogen af de fire domæner. Domænet liberalt-centrum.dk er nu ledigt. Det samme gælder liberal-centrum.dk.

Og så er der de to sidste domæner, som altså indtil for ganske nylig var ejet af Sten Engelbrecht:

Liberalcentrum.dk skiftede den 6. september hænder og ejes nu af Jens Beltofte fra Søborg, mens Liberaltcentrum.dk den 6. september blev købt af firmaet KMK Sport & Kommunikation.

KMK Sport & Kommunikation ejes af 50-årige Kenneth Møller Kristensen.

Lars Løkke Rasmussen har i mange år cyklet. Her under valgkampen i 2015. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Lars Løkke Rasmussen har i mange år cyklet. Her under valgkampen i 2015. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Han har skrevet flere bøger om cykelsport og har tidligere fungeret som pressechef for Post Danmark Rundt og det københavnske 6-dagesløb. B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra ham.

Hvorfor har han købt domænet, og kender han Lars Løkke Rasmussen? Og har de mødt hinanden gennem deres fælles interesse for cykelsport?

Sten Engelbrecht bekræfter søndag over for B.T., at han kort efter købet af de fire domæner afhændede dem igen.

Han vil ikke fortælle, hvorfor han til at begynde med købte de politisk klingende domænenavne.

»Grunden til, at jeg købte dem, er ikke interessant for nogen. Det holder jeg for mig selv. Hele den her historie har jo været vanvittig. Det gider jeg simpelthen ikke. Det var slet ikke det værd,« siger Sten Engelbrecht og tilføjer:

»Domænenavnene er ikke blevet overdraget til nogen. Er der nogen, der har købt dem?«

Sten Engelbrecht afviser enhver forbindelse til Lars Løkke Rasmussen.

»Jeg kan fuldstændig afvise det. Jeg kender ikke manden. Jeg har aldrig set ham, og jeg har ingen interesse i det der,« siger han.

B.T. har været i kontakt med Jens Beltofte, der den 6. september registrerede sig som ny ejer af domænet liberalcentrum.dk.

Han oplyser, at han og en kollega faldt i snak om rygterne om Løkkes mulige ny parti, og da han tjekkede domænenavnet, og det pludselig var ledigt, valgte han at købe det for ‘sjov skyld’.