Socialdemokratiet vil stå over for store udfordringer med at danne en ren rød regering, spår kommentator.

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet kan stå med et rødt flertal bag sig efter folketingsvalget selv uden støtte fra De Radikale.

Det viser en meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau baseret på interviews med 1003 personer gennemført mellem den 1. og 3. juni.

I målingen står Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF til sammenlagt at få 87 mandater.

Det betyder, at hvis Alternativet også vælger at bakke op om en S-ledet regering, vil rød blok have 92 mandater.

Der skal 90 mandater til at danne flertal i Folketinget.

Blå blok står derimod til at få 67 mandater, og selv med De Radikales 16 mandater oveni er det ikke nok til at få flertal.

Målingen er forbundet med statistisk usikkerhed, og derfor må man tage forbehold for, at det kan gå begge veje for partierne.

Alligevel tegner den et billede af, hvilke udfordringer Socialdemokratiet kan komme til at stå over for, hvis partiet ønsker støtte til en etpartiregering efter folketingsvalget. Det mener Helle Ib, der er Børsens politiske kommentator.

- Det afgørende for Mette Frederiksen, hvis der er rødt flertal, er, at hendes vej ind i statsministeriet ikke bliver blokeret.

- Det kan godt være, at der ikke er et flertal, der bringer hende jublende ind, men det afgørende bliver, at hun ikke får et flertal imod sig, siger Helle Ib.

Flere partier har i løbet af valgkampen fremsat en række krav, som en rød regering skal følge for at få deres støtte.

Senest har De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, krævet, at en ny regering skal føre en borgerlig økonomisk politik. Men det har S-formanden afvist.

Morten Østergaard har truet med, at De Radikale vil blokere for, at Mette Frederiksen kan blive statsminister.

Ifølge Voxmeter-målingen kan Socialdemokratiet til gengæld helt vælge at frasige sig støtten fra De Radikale og fortsat have flertal.

Det er dog ikke nødvendigvis et ønskescenarie for Socialdemokratiet, mener Helle Ib.

Hun pointerer, at socialdemokraterne har gjort et stort nummer ud af at sige, at de ikke vil tage hensyn til De Radikale, men:

- Jeg tror heller ikke, at en ny socialdemokratisk regering, hvis vi får den, vil bryde sig om at være i lommen på rent røde partier.

- Man vil ikke bryde sig om, hvis Pernille Skipper (politisk ordfører for Enhedslisten, red.) får lov til at styre alt for meget, siger Helle Ib.

Ifølge Ritzau Index, der er et vægtet gennemsnit af meningsmålinger, står rød blok med Alternativet til at få 100 mandater. Undlader man at tælle De Radikale med, bliver det 85 mandater.

/ritzau/