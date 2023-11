Statsministeriet annoncerer torsdag, at flere af regeringens ministre nu må ansætte endnu flere spindoktorer.

Spindoktorerne, de såkaldte særlige rådgivere, bliver af skatteborgerne betalt omkring en million kroner om året for blandt andet at holde politikernes møgsager ude af offentligheden.

Det er »spild af skatteborgernes penge«, at der nu kommer endnu flere, mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Det er unødvendigt. Det er en måde for partierne at skaffe velbetalte ansættelser til folk i partiapparatet. Vi ved for eksempel, at socialdemokrater typisk ansætter folk fra det socialdemokratiske apparat, og sådan er det for alle partier,« siger han.

Finansministeren må fremover ansætte 'op til tre særlige rådgivere', hvor han hidtil har måttet ansætte to.

Ministre i regeringens koordinationsudvalg må fremover ansætte op til to, lyder det i en pressemeddelelse fra Statsministeriet i forbindelse med torsdagens ministerrokade.

Joachim B. Olsen forklarer, at spindoktorerne ud over pressehåndtering og kommunikation også hjælper ministrene med faglig sparring og med at presse deres politik igennem i embedsværket.

Men flere er ikke bedre, siger han. Tværtimod.

»Man skaber et mere ineffektivt system, når der kommer flere rådgivere. Man risikerer, at opgaverne bliver skubbet rundt mellem embedsfolk og rådgivere, og der går længere tid, før noget bliver ført igennem.«

»Der sidder masser af embedsmænd med store faglige kompetencer og politisk fingerspidsfornemmelse. De kender Christiansborg og det politiske spil og kan sagtens assistere ministrene politisk. Der er ikke brug for flere.«

Derfor kalder han det »problematisk«, at der nu kommer »flere kokke i køkkenet.«

Det er umiddelbart »problematisk«, at der nu kommer flere, siger han.

En lønoversigt pr. maj 2023 viser, at de fleste af regeringens særlige rådgivere tjener mellem 900.000 og 1 million kroner om året.

Torsdagens ministerrokade betyder, at Venstres næstformand, Stephanie Lose (V), indtræder i SVM-regeringen som økonomiminister.

Morten Dahlin (V) udnævnes som kirkeminister samt minister for byer og landdistrikter og minister for nordisk samarbejde.

Venstre henter samtidig serieinvestorer og deltager i tv-programmet Løvens Hule, Mia Wagner, ind som digitaliseringsminister og minister for ligestilling.