Spidskandidaten for den lokale liste Nyt Odense er godt træt af de lokale medier.

Så træt, at han fredag valgte at boykotte både de regionale medier TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende. Men det standpunkt ændrede sig hurtigt igen.

For søndag aften tonede Kim Slott Nielsen, som altså er Nyt Odenses spidskandidat, frem på TV 2 Fyns skærme, da han valgte at deltage i en valgfolkefest arrangeret af netop TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende.

»Det var min klare intention at boykotte TV 2 Fyn, men de ringede og spurgte mig igen, om jeg ikke ville deltage, og der fortalte jeg, at jeg kun ville deltage, hvis jeg fik lov at snakke om letbanen i Odense. Det fik jeg lov til, så jeg gav dem en chance til,« siger Kim Slott Nielsen.

Kan du ikke godt se, at det ser rimelig dumt ud, at I to dage forinden har boykottet et medie for så at deltage i deres arrangement søndag? Er det hele så ikke bare ét stort stunt?

»Jeg kan da godt følge dig i, at det godt kan virke som et stunt og intet andet. Men vi mente vores boykot.«

Lige indtil I ikke mente det mere?

»Ja, vi mente, at TV 2 Fyn skulle have endnu en chance, så den fik de til valgfolkefesten. Men vi er stadig ikke tilfredse med deres dækning af valget, for vi bliver ikke inddraget i den.«

Fredag eftermiddag satte Lokallisten Nyt Odense et banner op foran det regionale medie TV 2 Fyn, hvor der stod, at listen nu boykottede mediet. To dage senere deltog spidskandidaten så i en debat arrangeret af selv samme medier, som han påstod at have boykottet. Privatfoto. Vis mere Fredag eftermiddag satte Lokallisten Nyt Odense et banner op foran det regionale medie TV 2 Fyn, hvor der stod, at listen nu boykottede mediet. To dage senere deltog spidskandidaten så i en debat arrangeret af selv samme medier, som han påstod at have boykottet. Privatfoto.

Kim Slott Nielsen fortæller, at Nyt Odenses store mærkesag er letbanen i Odense. Partiet ønsker nemlig ikke, at anden etape af byggeriet skal gennemføres.

Men til debatten søndag brugte han imidlertid halvdelen af sin tid på at fortælle om, hvor uretfærdigt behandlet han og resten af partiet føler sig. Det kan du se i videoen i toppen af artiklen.

Hvis letbanen virkelig er jeres mærkesag, hvorfor brugte du så ikke tiden på at fortælle om det til vælgerne?

»Jeg havde brug for at forklare vælgerne, at vi ikke har fået plads i medierne til at fortælle om letbanen.«

Men nu fik du jo netop frit slag søndag til at komme til orde og fortælle om jeres holdning til letbanen i Odense. Synes du virkelig, at den tid var bedre givet ud med at stå og brokke dig over mediernes dækning af valget?

»Ja, det synes jeg. Det varmede meget endelig at kunne fortælle, hvordan det hænger sammen. Det reddede faktisk hele min aften.«

B.T. har præsenteret Nyt Odenses kritik af valgdækningen for TV 2 Fyns direktør Esben Seerup, der afviser, at lokallisten skulle have fået anderledes behandling end alle andre partier og lister.

»De har ikke taget imod de tilbud, de – ligesom alle andre kandidater – har fået. De har ikke udfyldt kandidatlisten. Det har vi bedt dem om. De har ikke udfyldt den profilside, vi har på vores hjemmeside. De har ikke brugt det debatformat, som vi har stillet til rådighed for dem,« siger Esben Seerup.

Det erkender Kim Slott Nielsen faktisk også.

Hvis I nu rent faktisk havde taget imod de mange tilbud fra medierne i Odense om at deltage i valgkampen, tror du så ikke også, at din opfattelse ville være anderledes?

»Den kandidattest ville ikke have ændret noget i forhold til os. Vi deltog i den for fire år siden og blev stadig ikke hørt. Vi får bare aldrig omtale af dem.«