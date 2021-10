Mistænkelige handler, utrygge borgere og overvågning.

Det var nogle af overskrifterne tirsdag, efter DF meldte ud, at de ønsker mere overvågning i Aarhus, efter at have set skjulte optagelser af mistænkelig handel på en p-plads.

Men det er ikke løsningen, mener Venstres spidskandidat til kommunalvalget, Christian Budde.

»For mig og Venstre er det afgørende, at Aarhus er en tryg by med frihed til at bevæge sig rundt uden massiv overvågning af droner,« siger han.

Han tror slet ikke på, at overvågning vil løse problemerne, og han frygter, at overvågning i nogle områder blot vil skubbe narkohandlen fra bydel til bydel i kommunen.

B.T. skrev tirsdag om, hvordan utryghed kommer til at spille en rolle i valget. Og Christian Budde anerkender også udfordringen, som han kalder forståelig efter disse lyssky aktiviteter.

Venstres spidskandidat, Christian Budde, mener ikke, at mere overvågning er løsningen på tryghedsproblemer i Aarhus Kommune.

Han mener dog, at borgmesteren og Socialdemokratiet skal på banen.

»Man må konstatere at borgmester, Jacob Bundsgaard, efter 10 år på borgmesterkontoret, ikke har formået afgørende at håndtere kommunens problemer med integration og beskæftigelse, hvilket er de bagvedliggende årsager til, at vi til stadighed oplever dele af vores by som utryg.«

»Reelle løsninger kræver, at Socialdemokratiet indser situationens alvor og tør tage fat om de reelle problemer,« siger han.

Synes du, mere overvågning kunne være en løsning?

Problemets kerne er ifølge Christian Budde, at man kan aflæse konkret på politiets tryghedsmålinger og i beskæftigelsesstatistikkerne, at udviklingen i Aarhus Vest er gået skævt. Og det er netop den situation, han ikke mener, Socialdemokratiet har taget alvorligt.

I stedet foreslår han øget synlighed og større tilstedeværelse af politi i de ramte områder og tryghedsvagter.

Tryghedsvagter er allerede på tapetet, da det blev besluttet i dette års budgetforhandlinger. Han mener dog, at borgmesteren skal droppe sin skepsis omkring ordningen.

Selv siger Jacob Bundsgaard til TV2, at øget patruljering er igangsat. Han mener dog, at de nuværende ressourcer og redskaber er nok til at få sat ind.

Samtidig siger han, det er naivt, hvis man tror, man kan stoppe narkohandlen.

»Så længe, der er mennesker i Aarhus, der køber hash og hårde stoffer, er der nogle, der kommer til at sælge det. Det er er langt, sejt træk at komme til livs,« siger han til TV2.