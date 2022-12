Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To gange forsøgte Jens Jonatan Steen at blive valgt til Folketinget for Socialdemokratiet.

Men det lykkedes ikke, og efter fem år må Socialdemokratiet nu se sig om efter en ny lokal spidskandidat i Fredericiakredsen.

»Jeg havde drømt om at kunne give Fredericia det mandat, som byen så inderligt fortjener. Men jeg må også erkende, at det ikke lykkes. Derfor har jeg nu besluttet at tiden er inde til at give stafetten videre,« siger Jens Jonatan Steen i en pressemeddelelse udsendt af Socialdemokratiet.

Jens Jonatan Steen beskriver det som »en ære« og »en kæmpe fornøjelse« at være på plakaten for partiet.

Ved valget fik Socialdemokratiet det bedste valg i 15 år med 10.317 stemmer.

Alligevel kunne det ikke blive til en plads til socialdemokraten, der fik 2955 personlige stemmer.

Et tal, der er 176 færre end ved valget i 2019, og som dermed sikrede Jens Jonatan Steen pladsen som 2. suppleant for partiet.

Socialdemokratiet fik valgt seks folketingsmedlemmer ind fra Sydjyllands Storkreds – herunder Jesper Petersen, Benny Engelbrecht og Christian Rabjerg Madsen.